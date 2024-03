Nicolas Krassik media oficina sobre o violino e a música popular no EMESP Tom Jobim

Seguindo o seu propósito de promover um intercâmbio cultural por meio da música, “Rendez-Vous Forró Instrumental” vai realizar uma oficina no próximo dia 18 de março (segunda-feira), à partir das 16h30, no Auditório Zequinha de Abreu, no EMESP Tom Jobim, em São Paulo. A atividade integra as contrapartidas do projeto homônimo, que circulou pelo Brasil com o melhor setlist de forró instrumental.

Com o intuito de ajudar na formação de público e oferecer uma discussão centrada na importância do violino para a música popular, a oficina é voltada para professores, educadores e estudantes da rede pública de ensino, além dos que pesquisam ou praticam o tema. Para participar da atividade gratuita, é preciso fazer uma inscrição antecipada pelo Sympla até 15/03. A oficina é acessível para PCDs.

“O violino é mais do que um instrumento na música popular brasileira; é um contador de histórias, um embaixador de emoções. Sua versatilidade transcende gêneros, do choro à bossa nova, e enriquece as melodias com sua sonoridade expressiva. Na oficina, vamos explorar como ele desafia fronteiras culturais, contribuindo para a diversidade e riqueza do cenário musical brasileiro”, pontua Nicolas Krassik, músico instrumentista que lidera o projeto e media a oficina.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, “Rendez-Vous Forró Instrumental” é apresentado pelo Ministério da Cultura com produção da Villa 7 Produções Culturais e apoio da escola EMESP Tom Jobim.

Serviço: Oficina “O Violino na Música Popular”

Quando: Segunda-feira, 18 de março de 2024, às 16h30

Onde: Auditório Zequinha de Abreu, na EMESP Tom Jobim | Largo General Osório, 147, Luz – São Paulo (SP)

Mediador: Nicolas Krassik

Evento gratuito e acessível para PCDs