Nicolas Cruz estreia na Netflix em novembro na minissérie “Senna”

“Senna” é a nova minissérie brasileira da Netflix, e terá seis episódios, sobre a trajetória de superação de Ayrton Senna, sua história de vida, conquistas, personalidade e suas relações pessoais, tendo como ponto de partida a carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1.

Com direção de Vicente Amorim, o projeto celebra a vida de Ayrton Senna, desde suas vitórias, adversidades e momentos íntimos até o trágico acidente que marcou o fim de sua carreira, em 1º de maio de 1994. A série tem Gabriel Leone como protagonista e o elenco conta com Nicolas Cruz que dá vida ao Leonardo Senna, irmão do piloto, ao lado de Camila Márdila (Vivianne Senna, sua irmã), Marco Ricca (Miltão, pai de Ayrton), Susana Ribeiro (Zaza, mãe de Ayrton), Rodrigo Veloso (Flávio, cunhado de Senna), Antônio Menqui (Senna criança), Alice Wegmann (Lilian, primeira mulher de Ayrton), Christian Malheiros (Maurinho, amigo do piloto), Gabriel Louchard (Galvão Bueno), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Pâmela Tomé (Xuxa), o francês Matt Mella (Alain Prost) e Kaya Scodelario (vivendo a jornalista Laura), entre muitos outros.

“Senna”, minissérie de ficção sobre a história de um dos maiores ídolos do automobilismo mundial, chega a Netflix no dia 29 de novembro. Ao longo de seis episódios, Senna vai mostrar, pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

Nicolas Cruz tem 17 anos e é ator desde os 5 anos. Fez a série “Buuu – Um chamado para aventura”, do Gloob, em 2014. No mesmo canal, participou de “Escola de Gênios”. Também esteve nos filmes “Ponte aérea” e “Pluft, o Fantasminha”, de Rosane Svartman. Atuou ainda nas novelas “Chiquititas”, do SBT, e “Gênesis”, da Record. Fez diversos musicais trazidos da Brodway para o Brasil, entre eles, Les Misèrables, A Noviça Rebelde e Escola do Rock.

Senna é uma minissérie de drama biográfico produzida pela Netflix em parceria com a Senna Brands.