Nicolas Costa encara desafios de Le Mans: “são 24 horas andando no limite”

O ano de 2024 marca um período importante na carreira de Nicolas Costa. Além de representar o Brasil no Campeonato Mundial de Endurance, o carioca também vai disputar sua primeira edição das 24 Horas de Le Mans, a mais famosa prova de resistência do mundo do automobilismo, que acontece entre os dias 15 e 16 de junho na França.

Nicolas, que segue esse desafio apoiado pela PRIO, maior empresa independente de óleo e gás do Brasil, vai estar a bordo do McLaren 720S GT3 EVO #59 da United Autosports ao lado do britânico James Cottingham e o suíço Gregóire Saucy. O brasileiro já disputou as 24 Horas de Fuji, no Japão, e sabe que o trabalho em equipe precisa ser reforçado em uma prova tão longa quanto Le Mans.

“A preparação tem sido intensa, tanto no lado físico, quanto na questão do trabalho em equipe e no carro. Errar em uma corrida como Le Mans é fatal. Precisamos tomar cuidado com o carro, evitar tomar punições desnecessárias e manter tudo inteiro. São 24 horas andando no limite tanto do equipamento quanto do nosso físico e mental. Isso te induz muito ao erro. Mas o segredo vai ser a gente se manter focado e sem grandes problemas, como fizemos nas últimas provas”, declarou o carioca, que foi campeão da Porsche Carrera Cup Brasil em 2023.

Oportunidade inédita — Para Nicolas, disputar as 24 Horas de Le Mans é a realização de um sonho, além de uma honra por representar o Brasil com um McLaren. O piloto, que até então obteve um quarto lugar como melhor posição em uma corrida do Mundial, acredita que as chances de um bom resultado em La Sarthe são altas.

“A ansiedade está lá em cima. Estou realizando um sonho: participar do maior evento automobilístico do mundo com uma equipe gigante e representar o Brasil e meu estado, o Rio de Janeiro, ao lado da PRIO, é fantástico. Uma oportunidade incrível. E ainda estamos em um bom ritmo no campeonato, o que dá mais confiança. Apesar de problemas técnicos que nem sempre são previsíveis, o nosso carro está com ritmo para um bom resultado em Le Mans, se tudo der certo”, finalizou Nicolas.

Nicolas estará na pista pela classe LMGT3, que conta com outros 22 carros. A partir de quarta-feira (12/06), os carros vão para a pista em sessões de treinos e classificação. As 24 Horas de Le Mans terão início às 11h00 de sábado.

Nicolas Costa

Idade: 32 anos (14/11/1991)

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Categoria: LMGT3

Equipe: United Autosports

Carro: McLaren 720S Evo LMGT3

Número: #59

Companheiros de equipe: Grégoire Saucy (SUI) e James Cottingham (GBR)