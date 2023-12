Nícolas Amaral conquista segundo lugar na final da Copa São Paulo Light de Kart

O piloto da F4 Júnior, Nícolas Amaral, de São Bernardo do Campo, cidade do ABC Paulista (SP) terminou em segundo lugar na etapa final da Copa São Paulo Light de Kart, o maior campeonato estadual do país, disputado neste sábado (9), no kartódromo de Interlagos. Nesta temporada, o piloto conquistou cinco pódios e uma vitória, um excelente desempenho, já que este foi seu ano de estreia na competição e de despedida, pois o piloto anunciará nas próximas semanas seu destino no kartismo em 2024.

No decorrer das três corridas, Nícolas sempre esteve entre os melhores em todas as baterias e demonstrou inteligência, já que houve diversas mudanças das condições climáticas, momentos de pista seca e com garoa, o que fez com que adotasse outra linha de traçado, tendo que defender sua posição na prova sem esquecer de buscar as posições mais altas.

“Terminar em P2 na última etapa foi espetacular. Simbolizou uma jornada incrível que foi este ano no light. Os resultados conquistados demonstram que estou no caminho certo. No começo, tive muitas dificuldades e problemas com o kart, porém, graças a equipe e minha família que me ajudaram a corrigir os erros e me ajudaram a crescer, tive uma melhora espetacular ao longo do ano. Os bons resultados apareceram e para 2024, tenho a certeza que estarei disputando a liderança de todas as competições que vier a disputar”, disse o piloto da WKR Team e estudante do Colégio Darwin Central School. Acompanhe a trajetória do jovem piloto em seu Instagram: @nicollasamarall.