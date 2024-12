Nicko McBrain se despede das turnês do Iron Maiden em São Paulo após 42 anos

Neste sábado, São Paulo testemunhará um momento marcante na história do Iron Maiden. Nicko McBrain, baterista da icônica banda de heavy metal, anunciou que se afastará das grandes turnês após 42 anos dedicados ao grupo. O show no Allianz Parque será o último com a formação atual, encerrando uma era para a banda e seus fãs.

A decisão de McBrain foi comunicada através do perfil oficial do Iron Maiden no Instagram, onde expressou tanto tristeza quanto alegria por sua escolha. Apesar de deixar as turnês, o baterista continuará colaborando com a banda nos bastidores, além de se dedicar a projetos pessoais. Sua presença constante nos palcos ao longo de décadas consolidou sua importância na história do Iron Maiden e no coração dos fãs.

O anúncio também trouxe palavras da banda e do empresário Rod Smallwood, destacando a relação especial que o Iron Maiden mantém com o Brasil desde o Rock In Rio 1985. Encerrar as turnês diante de 90 mil fãs em São Paulo foi considerado poético e merecido para McBrain, que certamente receberá uma calorosa despedida.

O show deste sábado, o segundo da atual passagem da banda pela capital paulista, promete ser um evento inesquecível para os fãs que esgotaram os ingressos. Com início marcado para as 20h50 no Allianz Parque, a noite promete celebrar não apenas a música, mas também a trajetória e o legado de Nicko McBrain no Iron Maiden.

Em conclusão, a despedida de Nicko McBrain das turnês representa um momento significativo para o Iron Maiden e seus seguidores. Enquanto a banda continua sua jornada musical, o impacto de McBrain permanecerá presente, tanto nos projetos futuros quanto na memória coletiva dos fãs ao redor do mundo.