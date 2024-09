Nick Cruz participa do ‘Estrela da Casa – Backstage’ desta quarta (18)

O “Estrela da Casa” começou a semana celebrando o Top 10 com a apresentação das performances em duetos. A programação seguiu agitada com a batalha entre Leidy Murilho, Matheus Torres e Nick Cruz. Na disputa, Nick alcançou 12,98% da média dos votos e deixou a competição musical.

O representante do pop será recebido por Kenya Sade, a partir das 18h30, desta quarta (18), para um bate-papo musical no “Estrela da Casa – Backstage”, ao vivo no Multishow.O ex-participante vai se apresentar no palco pocket e contar todos os bastidores da participação no reality.

O Multishow exibe ainda 1h de “espiadinha” diária, logo após a exibição ao vivo na TV Globo, para garantir que o público fique por dentro de tudo que acontece no novo reality.

ESTRELA DA CASA – BACKSTAGE COM NICK CRUZ

Exibição: Quarta (18) às 18h30