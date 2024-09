NFL: Procon de SP anuncia medidas de apoio ao consumidor

O Procon-SP recebeu representantes da National Football League (NFL) – a liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos que está organizando a primeira partida do esporte no Brasil – além dos responsáveis pela comercialização dos ingressos e pelo local do evento para alinhar os procedimentos relacionados ao atendimento ao consumidor.

A reunião foi realizada para prevenir possíveis medidas que possam ferir o Código de Defesa do Consumidor, como a proibição de entrada com itens como água e alimentos, devido ao período de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar – uma combinação com forte potencial de prejudicar a saúde e a integridade dos consumidores presentes no evento.

Os organizadores informaram que a entrada de água será permitida levando em conta as regras de segurança: garrafas plásticas serão abertas logo na entrada e haverá bebedouros disponíveis em alguns setores do estádio e venda em outros, como já acontece nos jogos regulares. Os alimentos serão analisados caso a caso.

Outro ponto estabelecido foi que os portões serão abertos com 4 horas de antecedência para evitar filas e a exposição dos frequentadores ao sol e calor. Haverá ainda uma chapelaria gratuita para guarda de itens que forem proibidos por razões de segurança, com devolução na saída, o que também evita descartes e perdas.

Outras ocorrências relevantes poderão ser comunicadas aos consumidores que adquiriram ingressos por mensagens via e-mail ou SMS, diretamente nos aparelhos celulares, segundo os organizadores.

Protocolo Não se Cale

Outra preocupação do Procon-SP, o atendimento ao Protocolo Não se Cale será feito por meio da afixação dos cartazes de acordo com o que determina a legislação, por mensagens veiculadas nos telões do estádio e pela orientação a todos os trabalhadores presentes no dia, com foto para direcionamento ao departamento médico – serão 19 médicos, 90 brigadistas e 2 centros de atendimento dentro do estádio.

Para o diretor executivo do Procon-SP, “a iniciativa de discussão prévia de todos os aspectos de segurança e de atendimento aos direitos dos consumidores são sempre a melhor forma de prevenção e de produção de know-how para o aprimoramento contínuo dos grandes eventos, sendo que em alguns pontos este evento da NFL no Brasil poderá servir de exemplo, como a divulgação do Protocolo Não se Cale e outros procedimentos, como a abertura mais cedo dos portões”.

Cinco equipes de fiscais do Procon-SP estarão no estádio verificando a venda de alimentos, de bebidas e outros itens, além de outros atendimentos levando em conta o que prevê a legislação.

Ingressos falsos

O Procon-SP também indagou sobre providências para se evitar a venda de ingressos falsos e como os consumidores eventualmente lesados seriam tradados. Os organizadores informaram estar monitorando eventuais sites irregulares vendendo ingressos falsos e que terão atividade presencial para tentar coibir cambistas nos portões do estádio.

O Procon alerta que os consumidores devem ficar atentos em relação aos sites não oficiais e não devem adquirir ingressos de cambistas, uma vez que contra eles não é possível registrar reclamações.

Todos os consumidores residentes no estado de São Paulo que tiverem algum problema que não atenda aos seus direitos podem registrar uma reclamação no site do Procon-SP.