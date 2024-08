NFL no Brasil: emissão de bilhetes aéreos dos EUA para SP cresce 133% na primeira semana de setembro

cidade de São Paulo recebe, em 6 de setembro, o primeiro jogo da National Football League (NFL) na América do Sul. O evento esportivo deve movimentar a economia no estado e já motivou aumento no número de bilhetes aéreos emitidos dos Estados Unidos para a capital paulista. De acordo com levantamento da Embratur com dados da ForwardKeys, a compra de passagens aéreas dos EUA para a cidade referente à primeira semana do mês cresceu, até o momento, 133% em relação ao mesmo período do ano passado. Os ingressos para a partida da bola oval estão esgotados desde junho.

O Green Bay Packers enfrentará o Philadelphia Eagles na Neo Química Arena, mais conhecida como Arena Corinthians, que fica em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Até agora, turistas internacionais compraram 7,6 mil bilhetes dos EUA para a cidade brasileira, contra 3,2 mil na primeira semana de setembro de 2023.

O número de passagens vendidas na rota EUA-São Paulo para essa primeira semana de setembro de 2024 representa, ainda, 39% do total de 19,7 mil bilhetes de diversos países com destino à capital paulista no período, outro dado que mostrou crescimento. De acordo com o levantamento da Embratur, o retrato equivalente do período em 2023 mostrava um número total de bilhetes de 13 mil, um aumento percentual de 51% para este ano.

Atração internacional

E além dos Estados Unidos, outros países apresentaram crescimento expressivo para o período no comparativo. O número de bilhetes aéreos de Portugal para São Paulo, por exemplo, cresceu de 442 para 770, pouco mais de 74% de aumento. Já o Reino Unido foi de 681 para 780, aumento de 14,5% e o Canadá, de 457 para 607, acréscimo de 32,8% na compra de passagens. Os países sul-americanos que mais se destacam no mesmo período são Argentina, com salto de 32,3% (744 para 988) e Chile, com acréscimo de 71,1% (360 para 616).

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca a importância de o Brasil sediar grandes eventos. “Esses acontecimentos são a oportunidade de sermos vistos pelo mundo e aumentarmos o fluxo de turistas internacionais no país não só na data do jogo, mas nos meses e anos posteriores. É a chance de apresentarmos o Brasil que voltou a esses visitantes estrangeiros, para que eles retornem depois”, explica.

“E o Brasil tem vocação para sediar grandes eventos tanto pela infraestrutura, quanto pela importância e variedade dos nossos destinos, nossa sustentabilidade, nossa natureza, nossa diversidade, nossa cultura, nossa história, nossa gastronomia, nossa fé. Quando sediamos um jogo da NFL ou um show da Madonna, por exemplo, o mundo olha pra gente e vê que o Brasil da democracia, do diálogo, voltou. E que estamos de braços abertos para receber esses turistas e construir um país ainda melhor no futuro”, acrescenta.

Para Gustavo Pires, presidente da SPTuris, empresa de turismo e eventos da Prefeitura de São Paulo, a partida da NFL reforça a posição da cidade no circuito mundial de várias modalidades. “O entretenimento esportivo cresce no mundo todo, em um evidente processo de internacionalização que passou a incluir o Brasil”. Pires destaca, além da conectividade aérea que tem São Paulo como principal hub, a qualidade dos serviços turísticos, como a oferta hoteleira, e a infraestrutura de apoio para a prática esportiva, como os centros de treinamento e rede de saúde.

Voos e assentos

Quando consultados nesse mesmo período, também há um crescimento na quantidade de voos de 14,1% para setembro de 2024. São 819 voos previstos contra 718 em busca semelhante aos números de 2023. E os Estados Unidos são o país com o maior número de voos, 122, que representam 14,9% do total.

Já em relação à capacidade de assentos, o crescimento previsto neste momento é de 11,3%. São, até o momento, 191 mil assentos para a primeira semana de setembro de 2024 contra 171 mil do mesmo período no ano anterior. Os Estados Unidos é o país com a maior capacidade de assentos com 33,4 mil assentos, o que representa 17,5% do total.