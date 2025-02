NFL in Brasa 2024: Evento promete grandes atrações na final do Super Bowl em São Paulo

O evento NFL in Brasa retorna a São Paulo para sua terceira edição, prometendo uma experiência imperdível para os amantes do futebol americano. Este ano, a grande final da liga, o Super Bowl, será marcada pelo duelo entre os Kansas City Chiefs, campeões da temporada 2023-24 e líderes da divisão oeste, e os Philadelphia Eagles, que já se apresentaram no Brasil em setembro e lideram a divisão leste.

Os ingressos para o evento estão disponíveis através do site oficial nflinbrasa.com.br. Com a autorização da liga, a programação do evento começa na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, e se estende por todo o fim de semana na Arca, localizada na Vila Leopoldina.

Os participantes terão a oportunidade de se envolver em diversas atividades interativas, como tentar realizar chutes de field goal e experimentar a posição de quarterback. Além disso, haverá uma exposição de memorabilia dos 32 times da NFL e uma loja com produtos oficiais da liga.

Durante os três dias do evento, DJs animarão o público com apresentações musicais. O destaque da programação é o rapper Marcelo D2, que se apresentará no sábado à noite com seu show “Nova Samba Tradicional”, em comemoração aos seus 30 anos de carreira.

No domingo, dia 9 de fevereiro, os fãs poderão assistir ao Super Bowl transmitido diretamente de Nova Orleans. O tradicional show do intervalo contará com uma apresentação especial do rapper Kendrick Lamar. Na Arca, os espectadores terão assentos marcados para acompanhar a partida, com narração exclusiva feita por Rômulo Mendonça.

A gastronomia também estará em evidência no evento, com um cardápio variado elaborado pelos chefs Digão Sodini e Cris Cavalcanti. Entre as opções estão churrasco, hambúrgueres, cachorros-quentes e pizzas, itens típicos dos estádios americanos.

Os ingressos têm preços que variam conforme o período de permanência no local, custando entre R$ 80 e R$ 280. As opções incluem acesso das 10h às 17h no sábado e domingo por R$ 80 ou acesso premium no domingo à noite durante a transmissão do jogo por R$ 280.

O futebol americano vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. A primeira partida oficial da NFL no país ocorreu na Neo Química Arena em Itaquera em 2024. Atualmente, o Brasil é considerado o segundo maior mercado internacional da liga esportiva, perdendo apenas para o México.

Informações do Evento:

Local: Arca – Avenida Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina (região oeste)

Datas e horários:

Sexta-feira (7): das 19h à 1h

Sábado (8): das 10h às 17h e das 18h à 1h

Domingo (9): das 10h às 17h e das 19h às 2h

Ingressos: A partir de R$ 80 em nflinbrasa.com.br.