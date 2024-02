NFL e NBA dominam lista de equipes mais valiosas do mundo; veja ranking

O Dallas Cowboys pode até ter sido eliminado nos playoffs da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, nesta temporada. Por outro lado, a franquia lidera o ranking de equipes esportivas mais valiosas do mundo. Segundo a análise da Sportico, empresa especializada em negócios esportivos, o clube texano tem valor estimado em US$ 9,2 bilhões (equivalente a R$ 44,6 bilhões na atual cotação).

A lista é dominada por equipes da NFL e da NBA. Entre os 100 primeiros há representantes de 10 campeonatos ao redor do mundo. A soma de todos os valores dos clubes que compõem o ranking chega a US$ 405 bilhões (R$ 1,9 trilhão).

O dono do Dallas Cowboys é Jerry Jones. A fortuna do magnata americano é oriunda do petróleo. Ele é o principal acionista da Comstock Resources, uma das principais empresas do ramo de combustíveis nos Estados Unidos. Ele próprio atuou no futebol americano, em nível universitário, pela Universidade do Arkansas, na década de 1960. Cerca de 20 anos depois, em 1989, Jones comprou o Dallas Cowboys por US$ 150 milhões (equivalente a US$ 375,7 milhões hoje). A fortuna do empresário é estimada em US$ 8,9 bilhões (R$ 43,8 bilhões), segundo a Forbes.

O Top 10 tem seis franquias do futebol americano. Além dos Cowboys, há New York Giants, Los Angeles Rams, New England Patriot, o vice-campeão do Super Bowl desta temporada, o San Francisco 49ers, e o New York Jets. Do basquete, Golden State Warriors, New York Knicks e Los Angeles Lakers aparecem como segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O único time que não é da NFL ou da NBA entre os dez primeiros é o New York Yankees, da liga americana de beisebol.

No futebol, a equipe mais bem colocada é o Manchester United, da Inglaterra, em 13º. O valor estimado é de US$ 5,95 bilhões (R$ 29,3 bilhões). Recentemente o clube repassou 25% de seu comando para empresa química britânica por 1,25 bilhão de libras (R$ 7,7 bilhões). Jim Ratcliffe, de 71 anos, vai fornecer mais US$ 300 milhões (R$ 1,486 bilhão) adicionais destinados a investimentos futuros no estádio. Ratcliffe é presidente da INEOS, empresa multinacional voltada para a indústria química britânica com sede e registro em Londres.

O Real Madrid é o 19º, com valor de US$ 5,23 bilhões (R$ 25,7 bilhões). O rival Barcelona fecha o Top 3 do futebol, com US$ 4,95 bilhões (R$ 24,3 bilhões). Em todo ranking, são 22 equipes com valor acima de US$ 5 bilhões. O último do Top 100 é o time de hóquei no gelo Philadelphia Flyers, com valor de US$ 1,7 bilhão (R$ 8,3 bilhões).

NFL É A LIGA MAIS VALIOSA DO MUNDO

Com valor de US$ 5,1 bilhões (R$ 25,1 bilhões), a NBA lidera entre as ligas. Em seguida, vem a NBA, com US$ 4 bilhões (R$ 19 bilhões). A Premier League lidera no futebol, com US$ 1,5 bilhões (R$ 7,4 bilhões). A MLS também aparece entre as oito primeiras, com US$ 678 milhões (R$ 3,3 bilhões).

Confira o Top 10 das equipes esportivas mais valiosas do mundo:

Dallas Cowboys: US$ 9,2 bilhões (R$ 44,6 bilhões)

Golden State Warriors: US$ 8,2 bilhões (R$ 40,4 bilhões)

New York Knicks: US$ 7,4 bilhões (R$ 36,4 bilhões)

Los Angeles Lakers: US$ 7,3 bilhões (R$ 35,9 bilhões)

New York Yankees: US$ 7,1 bilhões (R$ 35 bilhões)

New York Giants: US$ 7 bilhões (R$ 34,5 bilhões)

Los Angeles Rams: US$ 6,9 bilhões (R$ 34 bilhões)

New England Patriots: US$ 6,7 bilhões (R$ 33 bilhões)

San Francisco 49ers : US$ 6,15 bilhões (R$ 30,3 bilhões)

New York Jets: US$ 6,1 bilhões (R$ 30 bilhões)

Confira os valores por competições/ligas:

NFL (futebol americano): US$ 5,1 bilhões (R$ 25,1 bilhões)

NBA (basquete): US$ 4 bilhões (R$ 19 bilhões)

MLB (beisebol): US$ 2,3 bilhões (R$ 11,3 bilhões)

F-1 (automobilismo): US$ 1,53 bilhões (R$ 7,5 bilhões)

Premier League (futebol inglês): US$ 1,51 bilhões (R$ 7,3 bilhões)

NHL (hóquei no gelo): US$ 1,31 bilhões (R$ 6,46 bilhões)

MLS (futebol dos Estados Unidos): US$ 678 milhões (R$ 3,3 bilhões)

NWSL (futebol feminino dos Estados Unidos): US$ 66 milhões (R$ 325 milhões)