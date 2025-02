NFL confirma nova partida no Brasil em 2025

A Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) anunciou nesta quarta-feira, 19 de setembro, que estará de volta ao Brasil em 2025. O evento ocorrerá na Neo Química Arena, localizada em São Paulo, onde uma segunda partida está programada para o dia 5 de setembro.

Após o êxito do primeiro confronto da liga em solo brasileiro, realizado em 2024, a Arena Corinthians receberá novamente a equipe da casa, os Los Angeles Chargers. Esta partida será válida pela Semana 1 da temporada.

Expectativa cresce com o retorno da NFL após sucesso em 2024

Embora o adversário ainda não tenha sido revelado, a expectativa é alta entre os fãs do esporte. A NFL Brasil utilizou suas redes sociais para compartilhar a notícia, afirmando: “NFL de volta ao Brasil em 2025. Justin Herbert e os Chargers vão trazer a tempestade de futebol americano para a Arena Corinthians em setembro.”

O gerente geral da NFL Brasil, Luis Martinez, comentou sobre a relevância do anúncio, enfatizando que ele ocorre após um jogo inaugural bem-sucedido e memorável no Brasil. No ano passado, o estádio do Corinthians foi palco de um emocionante confronto entre o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers, que terminou com a vitória dos Eagles durante a Semana 1 da temporada que culminou com o Super Bowl LIX.

Martinez expressou sua satisfação ao confirmar o retorno da liga à capital paulista com os Chargers como equipe designada, ressaltando a continuidade desta emocionante jornada no mercado brasileiro.

Com este anúncio, a NFL já contabiliza sete partidas agendadas fora dos Estados Unidos para a temporada 2025/26. Além do jogo em São Paulo, a liga já havia confirmado três partidas em Londres (Inglaterra), uma em Berlim (Alemanha), uma em Madri (Espanha) e uma em Dublin (Irlanda).