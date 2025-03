Neymar se recupera em casa e pode voltar a campo no Brasileirão

O atacante Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, está realizando seu tratamento em casa, aproveitando a infraestrutura disponível em sua mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Apesar de ter recebido uma folga de quatro dias, o jogador não deixa de lado as sessões de fisioterapia e treinamento sob a supervisão de profissionais qualificados.

Na ausência do camisa 10, o Santos realizou um amistoso contra o Coritiba, obtendo uma vitória expressiva por 4 a 1. O jogo serviu como uma oportunidade para o restante do elenco se preparar para os desafios futuros, incluindo a estreia no Campeonato Brasileiro marcada para o dia 30 deste mês, contra o Vasco da Gama, em São Januário.

Neymar é assistido por uma equipe dedicada, composta pelo fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa, ambos responsáveis pela recuperação do atleta. O jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular leve no início de março, o que o levou a ser cortado da lista da seleção brasileira e a não participar da semifinal do Campeonato Paulista.

Embora a situação de Neymar não seja considerada grave, os profissionais alertam sobre a importância de evitar qualquer precipitação no retorno aos treinos. A preocupação é que um retorno prematuro possa agravar a condição atual do atleta. Não houve ruptura muscular significativa, mas cuidados adequados são essenciais para garantir uma recuperação completa.

O Santos aguarda que Neymar possa se reintegrar ao treinamento com o grupo antes do início da competição nacional. A expectativa é que ele esteja apto para contribuir com a equipe já na primeira rodada do Brasileirão.