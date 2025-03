Neymar quebra o silêncio após ser cortado da Seleção Brasileira

Nesta sexta-feira, 14 de março, Neymar divulgou uma declaração a respeito de sua ausência na Seleção Brasileira para os próximos confrontos contra Colômbia e Argentina, programados para os dias 20 e 25 de março, respectivamente. A ausência do atacante se deve a uma lesão na coxa, e Endrick, atleta do Real Madrid, foi chamado para ocupar seu lugar.

“Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no momento! Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão! Faz parte do processo”, compartilhou Neymar em suas redes sociais.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, também anunciou a convocação de outros três jogadores para compensar as saídas de Neymar, Danilo e Ederson. Os atletas Alex Sandro e Lucas Perri foram chamados, além de Endrick, que já havia sido mencionado.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclareceu em nota que as mudanças na convocação ocorreram após avaliação detalhada realizada pelo Departamento Médico da Seleção. Neymar, que já havia ficado de fora da última partida do Santos pelo Campeonato Paulista devido ao edema na coxa, não estará disponível para defender o Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Por outro lado, Ederson, goleiro do Manchester City, foi cortado devido a uma lesão no músculo reto femoral da perna direita. Da mesma forma, Danilo, zagueiro do Flamengo, não poderá participar dos jogos em razão de uma contusão muscular de grau um na coxa direita.

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Colômbia no dia 20 de março às 21h45 na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Em seguida, o time comandado por Dorival enfrentará a Argentina no Estádio Monumental no dia 25 de março às 21h (horário de Brasília).