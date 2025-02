Neymar pode iniciar partida do Santos contra o Novorizontino

Neymar pode ser a principal novidade no Santos para o confronto contra o Novorizontino, programado para este domingo (9), às 16h, no estádio Jorge Ismail de Biasi. O jogo faz parte da oitava rodada do Campeonato Paulista e promete atrair a atenção dos torcedores.

A equipe santista finalizou sua preparação neste sábado (8), e a expectativa é que o atacante entre em campo desde o início da partida. Se isso se concretizar, será a primeira vez que Neymar começará como titular após seu retorno ao clube. Durante a atividade no CT Rei Pelé, realizada na manhã deste sábado, o jogador participou normalmente dos treinos, após ter realizado apenas atividades internas na sexta-feira.

A comissão técnica elogiou a condição física de Neymar, especialmente após o empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP na última quarta-feira (5). Inicialmente, havia a previsão de que ele atuasse por aproximadamente 30 minutos, mas foi acionado pelo técnico Caixinha no intervalo da partida e permaneceu em campo por 52 minutos. A decisão sobre sua escalação contra o Novorizontino será tomada pelo treinador neste domingo.

No entanto, o Santos enfrentará uma baixa significativa: Luan Peres não estará disponível devido a uma tendinopatia na região posterior da coxa direita. O zagueiro será preservado e não participará do duelo.

Outra ausência notável será a de Pedro Caixinha. O técnico se recupera de um procedimento oftalmológico e não viajará com a equipe para Novo Horizonte. Embora tenha estado no CT Rei Pelé neste sábado, ele não participou dos treinamentos e quem assumirá o comando da equipe durante a partida será Pedro Malta.

No treino tático conduzido por Malta, foram enfatizadas jogadas de bola parada, além de Neymar demonstrar suas habilidades em um desafio com os companheiros. O camisa 10 também teve um momento especial com os jovens talentos das categorias sub-16 e sub-17, onde compartilhou sua experiência e desejou sucesso aos atletas da base.

Com isso, a provável escalação do Santos para o jogo inclui: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso (Gil) e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar (Gabriel Bontempo); Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.