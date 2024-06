Neymar planeja disputar Mundial de Clubes no próximo ano com o Al-Hilal

Faltando um ano para o Mundial de Clubes de 2025, Neymar declarou que será uma honra defender o Al-Hilal na competição.

Neymar, que tem contrato com o Al-Hilal até o final de junho de 2025, falou sobre disputar a competição com o time saudita. O Mundial de Clubes terá início 15 de junho e vai até 13 de julho.

É uma honra para mim jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 defendendo o Al-Hilal. Os melhores clubes do mundo e os melhores atletas do mundo estarão lá, e obviamente este é o lugar onde o Al-Hilal e meus companheiros deveriam estar. As expectativas para o torneio são enormes e tenho certeza que estaremos prontos para representar nossos torcedores. Neymar

O atacante brasileiro chegou ao Al-Hilal em agosto de 2023 mas realizou apenas cinco jogos. A sequência foi interrompida por uma lesão no joelho durante Eliminatórias da Copa do Mundo em outubro do ano passado.

O Mundial do próximo ano será a primeira edição do torneio com o novo formato de 32 times. Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão confirmados entre os participantes.