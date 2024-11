Neymar participa e é campeão em torneio mundial de e-sports

Fora dos gramados enquanto se recupera de lesão no joelho, Neymar exibiu suas habilidades no videogame nesta terça-feira (20).

O torneio acontece em Riade, na Arábia Saudita, possui partidas exclusivas para celebridades e contou com o brasileiro como convidado especial.

O atacante do Al Hilal levou a melhor na disputa e levou uma medalha para casa. Neymar jogou Counter-Strike 2, Rocket League e Tekken 8, e se sagrou campeão do duelo de celebridades após vencer Mossad Msdossary, campeão mundial de FIFA 18, no Tekken.

Neymar vibrou bastante com a conquista. O brasileiro deu socos no ar e levantou a torcida presente no local. Bruna Biancardi, mãe de Mavie junto com o jogador, compareceu ao evento.

O brasileiro segue sem condições físicas de trabalhar em sua ocupação principal, o futebol. Neymar ainda se recupera de cirurgia realizada em novembro de 2023 no joelho esquerdo para reparar lesões no ligamento cruzado anterior e no menisco. O técnico Jorge Jesus declarou em maio deste ano que esperava contar com o camisa 10 em setembro ou outubro.