Neymar mostra treino com bola e diz que “está perto de voltar”

O atacante Neymar, craque da seleção brasileira e Al-Hilal, registrou em suas redes sociais vídeos onde treina em campo, após lesão sofrida no joelho esquerdo, em outubro de 2023.

O camisa 10 da equipe saudita compartilhou stories publicados pelo Al-Hilal, onde treina em campo com bola. Na legenda do post, Neymar escreveu: “o pai tá voltando”.

Neymar teve duas lesões simultaneamente: rupturas no menisco e no ligamento cruzado anterior. A primeira acontece, em alguns casos, acompanhada de outras lesões no joelho, como foi o caso do jogador. A recuperação desta fratura costuma durar entre nove a 12 meses.

A lesão aconteceu em confronto contra o Uruguai, no dia 17 de outubro de 2023. Com isso, a recuperação do atleta está dentro do esperado, passando pelo 11º mês agora, em setembro.