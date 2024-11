Neymar enfrenta desafios pós-Copa

O Al-Hilal, clube de futebol da Arábia Saudita, anunciou na última quarta-feira que o atacante brasileiro Neymar, de 32 anos, sofreu uma nova lesão muscular durante a partida contra o Esteghlal pela Liga dos Campeões da Ásia. De acordo com o comunicado oficial do clube, a previsão é que o jogador fique afastado dos gramados por um período de quatro a seis semanas. Este contratempo representa mais um capítulo na série de lesões que têm afetado significativamente a carreira do atleta desde sua participação na Copa do Mundo do Catar em 2022.

Desde então, Neymar participou de apenas 20 partidas: nove pelo Paris Saint-Germain (PSG), quatro pela Seleção Brasileira e sete pelo Al-Hilal. Nesse período, ele enfrentou quatro lesões distintas, que resultaram em um afastamento acumulado de 526 dias das atividades esportivas. A situação atual aumenta para 94 o número total de jogos perdidos pelo jogador desde o Mundial do Catar — sendo 77 partidas por clubes (62 pelo Al-Hilal e 15 pelo PSG) e 17 pela seleção nacional.

As lesões têm sido uma constante na trajetória recente de Neymar. Em novembro de 2022, durante a fase de grupos da Copa do Mundo, ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito contra a Sérvia. Após ser diagnosticado com um edema ósseo, o jogador só retornou aos campos nas oitavas de final. Meses depois, em fevereiro de 2023, ainda atuando pelo PSG, Neymar precisou passar por uma cirurgia para reparar os ligamentos do tornozelo direito.

O histórico médico do atleta ganhou mais um capítulo em agosto de 2023, quando, antes mesmo de estrear oficialmente pelo Al-Hilal, ele sofreu duas lesões na coxa direita. A primeira era menos severa, enquanto a segunda demandou cerca de quatro semanas para recuperação completa.

A lesão mais grave ocorreu em outubro de 2023: Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo durante um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra o Uruguai. Essa lesão manteve-o fora dos gramados por mais de um ano. Ele voltou a atuar no dia 21 de outubro daquele ano, numa vitória do Al-Hilal sobre o Al-Ain pela Liga dos Campeões da Ásia.

No entanto, no confronto seguinte contra o Esteghlal, Neymar voltou a sentir dores após sofrer uma pancada e foi novamente substituído. A equipe médica do Al-Hilal iniciou imediatamente um programa de reabilitação que pode se estender até seis semanas. Com isso, é provável que Neymar não retorne aos campos antes do início de 2024.

Diante desse cenário desfavorável e da recorrência das lesões, surgiram especulações na mídia saudita sobre a possível rescisão contratual entre Neymar e o Al-Hilal em janeiro próximo. Tal possibilidade levanta questões sobre o futuro do atacante no cenário internacional e sua capacidade de retornar ao seu melhor desempenho físico e técnico.