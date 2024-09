Neymar é reprovado em testes e ficará mais dois meses treinando

A volta de Neymar ao futebol segue distante, de acordo com o principal jornal de esportes da Arábia Saudita, o Ariyadhiah.

O atacante do Al-Hilal vai precisar de mais dois meses de tratamento porque foi reprovado nos testes físicos mais recentes, segundo o jornal. O atacante se recupera de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo.

A informação vai ao encontro do recente post de Neymar de que ‘o pai tá voltando’. A mensagem foi acompanhada de um vídeo com um leve treino com bola.

Neymar completará mais de um ano sem entrar em campo caso realmente precise de mais dois meses de recuperação. Sua última partida foi em 17 de outubro de 2023, na derrota do Brasil para o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

O atacante de 32 anos passou por cirurgia em 2 de novembro de 2023, em Belo Horizonte. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

O técnico Jorge Jesus cogita inscrever Neymar apenas nos jogos da Champions League Asiática, deixando-o fora do restante do Campeonato Saudita.

O prazo de inscrição dos jogadores para a primeira metade da liga saudita se encerrou na segunda-feira passada, mas é possível fazer mudanças até 11 de setembro.

A Federação Saudita permite até dez estrangeiros por clube, mas dois deles precisam ter nascido a partir de 2003. Os nove gringos do Al-Hilal, porém, têm mais de 21 anos.

O jornal árabe informou que o Al-Hilal iria retirar o nome do lateral Renan Lodi da lista para ter Neymar à disposição. Com o atacante fora, Lodi voltaria a ganhar espaço no Saudita, mas seguiria fora da Champions League Asiática.

Os jogadores estrangeiros do Al-Hilal:

Bono, goleiro (Marrocos)Koulibaly, zagueiro (Senegal)Renan Lodi, lateral (Brasil)João Cancelo, lateral (Portugal)Rúben Neves, volante (Portugal)Milinkovic-Savic, meia (Sérvia)Mitrovic, atacante (Sérvia)Malcom, atacante (Brasil)Neymar, atacante (Brasil)