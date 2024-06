Neymar anuncia doação de R$ 21 milhões para o Rio Grande do Sul

Depois de disponibilizar um jatinho particular e um helicóptero para transportar doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul no início de maio, Neymar Jr doou R$ 21 milhões para ajudar na reestruturação do estado. O valor será retirado dos recursos próprios do jogador e é equivalente à arrecadação total do leilão beneficente organizado pelo seu instituto nesta segunda-feira (3).

A decisão do atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, surpreendeu os organizadores do evento. Era esperado que Neymar direcionasse um lote do leilão (eram 24 no total) para ajudar os gaúchos, mas ele foi generoso e anunciou que o montante seria do mesmo valor arrecado no evento.

A doação de R$ 21 milhões é a maior feita por uma figura pública até o momento. O Banco Safra, de propriedade de Vicky Safra e família, fez uma doação de R$ 1 milhão para a região, há um mês. O Itaú, das famílias Setúbal, Villella e Moreira Salles, divulgou na mesma época um pacote de ajuda de R$ 10 milhões.

Os valores do leilão, em sua quarta edição, são destinados ao Instituto Neymar Jr, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, com cerca de três mil crianças atendidas. Em 2023, o evento arrecadou cerca de R$ 9 milhões. Em 2017, na primeira edição, o leilão rendeu R$ 2,5 milhões, e em 2018, R$ 3,9 milhões.