Ney Matogrosso esquenta primeira noite de shows de Natal em São Caetano

A maratona de shows em comemoração do Natal em São Caetano começou em grande estilo com Ney Matogrosso no Espaço Verde Chico Mendes. Contando com entrada solidária, o evento atraiu um expressivo público das mais variadas idades ao parque na noite desta sexta-feira (15).

O veterano da MPB foi a primeira grande atração do final de semana — que conta ainda com os shows de Ivan Lins, no sábado, e Jota Quest, no domingo. Vanessa da Mata também já se apresentou na cidade como parte da programação natalina.

Ney Matogrosso subiu ao palco em vestes douradas e com sua maquiagem habitual (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, se mostrou satisfeito com a presença da população no parque e disse estar ansioso pela apresentação de Ney: “Sou fã do tempo dos Secos & Molhados.” Para o gestor, a festa de Natal encerra um ano de conquistas à frente do município.

Auricchio destacou que, além dos shows, o Chico Mendes conta com a Vila de Natal — incluindo decoração temática para o final de ano, presença do Papai Noel e opções de oficinas para crianças — além de praça de alimentação, segurança reforçada e acesso facilitado. Questionado sobre a possibilidade da tarifa zero nos ônibus, o prefeito afirmou acreditar que grande parte do público possa ter ido ao show de transporte coletivo, ainda que os arredores do parque estivessem cheios de carros estacionados.

Túnel de luzes que leva à Vila do Natal no Espaço Verde Chico Mendes (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Se durante a noite era difícil mensurar a parcela do público que tinha se locomovido ao parque de ônibus, Auricchio declarou ter recebido um relato positivo por parte de igrejas evangélicas, elogiando a política de transportes. Segundo os pastores, a presença de fiéis nos cultos de domingo subiu desde a implementação do programa de gratuidade nas linhas municipais.

Ney Matogrosso em São Caetano: uma hora e meia de sucessos

Aos 82 anos, Ney Matogrosso segue jovial no palco. Trajando dourado e usando sua maquiagem característica, o cantor subiu ao palco poucos minutos após às 20h e iniciou a apresentação com Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, dando ares de Carnaval à noite de fim de primavera.

Assim como a música de abertura — que dá o nome “Bloco Na Rua” ao show — o restante do repertório da noite é dominado por interpretações de Ney de canções de outros artistas. Após Sérgio Sampaio, Rita Lee foi a homenageada, com uma performance de Jardins da Babilônia que animou ainda mais o público já em êxtase pela presença do ídolo.

Sempre muito performático, Ney dança e pula no palco apesar dos 82 anos de idade (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Experiente no palco, Ney sabe envolver e encantar seu público. Ao avançar na plataforma que o coloca no meio do público, o artista é ovacionado e retribui com mais entrega em sua performance. Ele mescla estes momentos com outros até intimistas, sentado em um banco ao cantar temas mais lentos, Como 2 e 2, por exemplo.

Apesar das inspiradas versões de outros artistas — com arranjos temperados pela direção musical do tecladista Sacha Amback — são as canções do próprio Ney que mais cativam a plateia. Sangue Latino e Homem com H, que já ficaram para o final do show, foram alguns dos pontos mais altos da noite. Ney se despede dizendo que “foi um prazer inenarrável estar com vocês.” E ele pode ter certeza que o sentimento foi mútuo.

Ney aproveitou a passarela do palco para se aproximar do público de São Caetano (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Os próximos shows da programação de Natal de São Caetano do Sul também estão agendados para às 20h no Espaço Verde Chico Mendes. Ao longo de todo o sábado e domingo, porém, outras atrações estarão presentes no parque e podem ser conferidos aqui no ABCdoABC. Sugere-se a doação de 1 kg de alimento não perecível como ingresso solidário.