NEXT confirma tour “INXS Experience” no Brasil

O impacto do INXS no mundo permanece forte, e a banda NEXT, desde 2013, se encarrega de manter essa chama acesa, proporcionando ao público uma chance de reviver a era dourada do rock.

Em setembro, NEXT desembarca no Brasil com a “INXS Experience” e levará sua turnê por oito cidades brasileiras, oferecendo aos fãs e amantes de uma boa música a chance de relembrar os maiores sucessos da lendária banda australiana, trazendo de volta a energia e o som inconfundível do INXS.

A série de shows começa em Curitiba, no dia 11 de setembro, passando por Florianópolis no dia 12, Porto Alegre no dia 13, e São Paulo no dia 14. Em seguida, segue para Santo André no dia 15, Goiânia no dia 19, Brasília no dia 20, e termina em Ribeirão Preto no dia 21 de setembro. Cada uma dessas apresentações promete uma experiência inesquecível, celebrando o legado do INXS com performances eletrizantes.

O setlist inclui clássicos como “Suicide Blonde”, “Original Sin”, “Need You Tonight”, e “Never Tear Us Apart”, músicas que se tornaram hinos do rock e conquistaram fãs em todo o mundo. Além desses hits, também poderá reexperimentar momentos icônicos com faixas como “New Sensation”, “Devil Inside”, “By My Side”, e “Mystify”.

Cada uma das canções foi cuidadosamente selecionada para garantir uma imersão completa e emocionante, celebrando as diferentes fases da carreira do INXS e proporcionando uma noite inesquecível para todos os presentes.

Com performances arrebatadoras e uma produção que não deixa escapar nenhum detalhe, NEXT promete uma viagem musical através do legado do INXS, desde os riffs marcantes até os vocais que ecoam a alma de Michael Hutchence.

Cada show será uma recriação fiel do som que tornou o INXS uma das bandas mais amadas de todos os tempos e cada acorde traz à tona a essência do rock dos anos 80 e 90.

Liderada por Cristian Ramello, NEXT não só toca as músicas, mas captura a alma do INXS, trazendo à vida cada acorde e cada emoção, inclusive capturando os detalhes nas roupas, seus shows e os palcos completos dos shows mais importantes da banda australiana. Será sem dúvida uma das celebrações mais autênticas e vibrantes.

Esta turnê será uma oportunidade imperdível para quem viveu o auge do INXS e para aqueles que querem sentir a vibração do rock em sua forma mais pura. A NEXT, com sua atenção aos detalhes e performances eletrizantes, garante que o INXS continue a inspirar e emocionar, oferecendo uma verdadeira viagem pelo legado da icônica banda.

Sobre o Next

A banda NEXT é amplamente reconhecida como o tributo mais fiel e emocionante ao INXS em toda a América Latina. Fundada em 2013 na Argentina, a NEXT rapidamente conquistou fãs e críticos por sua impressionante capacidade de capturar a essência e a energia que tornaram o INXS uma das bandas mais icônicas da história do rock. Liderada pelo carismático vocalista Cristian Ramello, a banda não apenas recria os sons e performances do INXS, mas também oferece ao público uma vivência completa que transporta os espectadores de volta à era dourada do rock dos anos 80 e 90.

Com uma dedicação inabalável aos detalhes, desde os arranjos musicais até o visual de palco, a NEXT se destaca como a principal banda tributo ao INXS, realizando concertos em grandes palcos por toda a América Latina. A cada apresentação, a banda se empenha em manter vivo o legado de Michael Hutchence e seus companheiros, garantindo que a magia e o impacto do INXS continuem a ressoar com força nas novas gerações de fãs. Com uma trajetória marcada por sucessos e apresentações memoráveis, a NEXT é a escolha perfeita para aqueles que desejam relembrar os momentos mais emblemáticos da carreira do INXS.

Sobre o INXS:

O INXS é uma das bandas de rock mais emblemáticas e influentes da Austrália, conhecida mundialmente por sua mistura única de rock, pop, new wave e dance music. Formada em 1977, a banda rapidamente ganhou fama com sua força contagiante, letras cativantes e performances eletrizantes, lideradas pelo carismático vocalista Michael Hutchence. Com uma carreira que se estendeu por mais de duas décadas, o INXS se consolidou como um dos maiores nomes da música, conquistando fãs em todo o mundo.

O sucesso global do INXS foi impulsionado por álbuns clássicos como “Kick” (1987), que incluiu hits inesquecíveis como “Need You Tonight”, “New Sensation”, e “Never Tear Us Apart”. Esses e outros sucessos levaram a banda ao topo das paradas internacionais, garantindo seu lugar na história do rock. O INXS é também lembrado por sua capacidade de evoluir musicalmente, incorporando novos elementos a cada álbum, sem nunca perder sua identidade original.

Apesar da trágica morte de Michael Hutchence em 1997, o legado do INXS continua a viver através de suas músicas atemporais e da profunda influência que a banda exerceu sobre gerações de músicos e fãs. O INXS deixou uma marca indelével na história da música, e seu impacto permanece forte até hoje, com canções que continuam a tocar corações e inspirar novas gerações.

Serviços:

11/09/2024 – Curitiba, PR: Local: Teatro Positivo

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba – PR, 81280-330

Ingressos: Disk Ingressos – http://www.diskingressos.com.br/event/7726

Endereço: Av. das Rendeiras, 1046 – Lagoa da Conceição, Florianópolis – SC, 88062-400

Ingressos: Acesso Ingressos – https://acessoingressos.com.br/INXS-Florianopolis

13/09/2024 – Porto Alegre, RS:Local: Opinião

Endereço: R. José do Patrocínio, 834 – Cidade Baixa, Porto Alegre – RS, 90050-002

Ingressos: Sympla – https://bileto.sympla.com.br/event/96574

14/09/2024 – São Paulo, SP:Local: TERRA SP

Endereço: Av. Salim Antônio Curiati, 160 – Campo Grande, São Paulo – SP, 04690-050

Ingressos: Fever – https://feverup.com/m/191135

15/09/2024 – Santo André, SP:Local: Santo Rock

Endereço: Av. Firestone, 1340 – Casa Branca, Santo André – SP, 09115-390

Ingressos: Clube do Ingresso – https://www.clubedoingresso.com/evento/inxs

19/09/2024 – Goiânia, GO:Local: Bolshoi Pub

Endereço: R. T-53, 1140 – QD 90 LT 08 – St. Bueno, Goiânia – GO, 74215-150

Ingressos: Acesso Ingressos – https://acessoingressos.com.br/INXS-Goiania

20/09/2024 – Brasília, DF:Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Endereço: SDC – Ulysses Guimarães, Brasília – DF, 70655-775

Ingressos: Acesso Ingressos – https://acessoingressos.com.br/INXS-Brasilia

21/09/2024 – Ribeirão Preto, SP:Local: Hard Rock Cafe

Endereço: R. Edgar Rodrigues, 200 – Santa Cruz, Ribeirão Preto – SP, 14096-079

Ingressos: Acesso Ingressos – https://acessoingressos.com.br/INXS-RibeiraoPreto

Acompanhe todas as novidades pelo o instagram: @inxs.next