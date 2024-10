New Balance 15K São Paulo reúne 6 mil participantes na capital paulista

Cerca de 6 mil corredores tomaram as ruas da região do Pacaembu e do centro da capital paulista neste domingo (13), em mais uma edição da New Balance 15K São Paulo. Divididos entre as distâncias de 15K e 7,5K, os participantes se desafiaram em trajetos que passaram por trechos icônicos da cidade de São Paulo, em uma grande celebração à corrida de rua promovida pela New Balance.

A programação começou logo cedo, às 6h30, com a largada dos 15K na Praça Charles Miller, em frente ao Mercado Livre Arena Pacaembu. Em um percurso com algumas alterações em relação à prova de 2023, os corredores percorreram vias importantes da cidade, como as avenidas Pacaembu, Ipiranga e Rio Branco, além do Elevado Presidente João Goulart (mais conhecido como Minhocão) e a Praça da República.

Na prova masculina, o primeiro a cruzar a linha de chegada na Praça Charles Miller foi Wilson Alves de Araujo Junior. O campeão da New Balance 15K São Paulo venceu com o tempo de 48m32s. A segunda colocação ficou com Rafael Santos de Novais, com a marca de 48m52s. Edson Amaro Arruda dos Santos completou o pódio dos 15K, ao finalizar o percurso logo depois, também em 48m52s.

“Foi a minha primeira vez na prova. Achei muito bem organizada, com um percurso técnico, o clima estava bom para correr, apenas com um pouco de vento, e os adversários de qualidade. A New Balance está de parabéns pela organização”, comemorou Wilson Alves.

Entre as mulheres, a vitória foi de Chiara Mainetti. Ela completou os 15 quilômetros do percurso em 54m05s. A vice-campeã foi Mirela Saturnino de Andrade, com a marca de 56m06s, e a corredora Milena Toledo ficou com a terceira posição, com o tempo de 1h04m52s.

“Estou muito feliz pelo resultado! Foi a minha primeira vez no circuito e gostei bastante. A prova estava complicada e consegui alcançar a ponta no quilômetro 7 e, daí, segui na frente até a linha de chegada”, contou Chiara Mainetti.

Ainda nas primeiras horas da manhã, às 7h, foi a vez dos corredores inscritos na distância de 7,5k darem a largada na Praça Charles Miller. Justino Pedro da Silva levou a melhor e foi o vencedor da prova masculina, com o tempo de 23m20s. O vice-campeão foi Ailton Casimiro, que marcou 23m57s. O pódio foi completado por Tiago Vieira Silva (24m30s).

“No ano passado eu corri os 15K e este ano optei pelos 7,5K, pois corri e venci uma Maratona dias atrás. Estou feliz com o resultado, pois estava preparado e liderei a prova do começo ao fim”, disse Justino Pedro da Silva.

Também não faltou emoção na competição feminina dos 7,5K, que coroou Maria Fátima Vazquez como a campeã da prova. Ela cruzou a linha de chegada com o tempo de 28m22s, pouco à frente de Juliana Paula Gomes dos Santos, que registrou a marca de 29m13s. A terceira colocação foi de Marilene de Jesus Ferreira (29m51s).

“Sou do Paraguai e esta é a minha primeira vez em São Paulo. Gostei muito da organização da prova, que contou com cuidado em todos os detalhes. Há três anos eu virei atleta de elite e, desde então, venho competindo em várias provas. Ganhei outra prova de 7,5K no Paraguai e, com ela, veio o convite para estar aqui hoje. Estou muito feliz pelo resultado”, celebrou Maria Fátima Vazquez.

A prova também contou com presenças ilustres entre os milhares de corredores. Entre eles estava Marilson Gomes dos Santos, um dos principais fundistas brasileiros da história, que participou da 7,5K. “A vibe dessa prova é demais e me remete muito ao tempo em que eu era atleta de elite e corria as provas neste local. Em alguns momentos dá até vontade de voltar a correr, porque a prova é estimulante. Você vê as pessoas vibrando, dando o seu melhor, e corrida de rua é isso. É disciplina, foco e determinação”.

Mais do que uma corrida de rua, a New Balance 15K São Paulo ofereceu uma grande experiência em running. Além de disputarem a prova, os corredores também tiveram à disposição ações exclusivas. Um dos destaques foi o espaço dedicado para a exposição do mais recente lançamento da New Balance, o Fresh Foam X 1080 v14. Os participantes puderam conhecer um pouco mais sobre o novo modelo de corrida da marca, que tem como principais características amortecimento, conforto e estilo.

Além disso, a New Balance 15K São Paulo contou com áreas de recovery com botas de compressão e crioterapia, personalização das medalhas com gravação do tempo registrado pelo corredor, tendas exclusivas dos patrocinadores Mais Mu e LIQUIDZ, entre outros.

“A New Balance 15K São Paulo em 2024 foi um sucesso do início ao fim. Antes mesmo da realização da prova, já estávamos bastante satisfeitos com o fato das 6 mil inscrições terem esgotado com muitas semanas de antecedência, o que mostra que a cidade de São Paulo vem abraçando cada vez mais o evento. Neste domingo pudemos confirmar isso novamente, ao proporcionarmos esta jornada com uma experiência completa em running, com uma prova de qualidade e diversas ações. A New Balance tem como mantra a expressão Run Your Way (Corra do seu jeito), e a New Balance 15K São Paulo cumpre justamente este papel de colocar as pessoas para correrem do seu próprio jeito, em um clima bastante descontraído”, disse Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

A New Balance 15K São Paulo foi a segunda das três provas que a New Balance promoverá no Brasil em 2024. A primeira aconteceu em abril, a New Balance 42K Porto Alegre, nas ruas da capital gaúcha – a edição 2025 acontecerá no dia 27 de abril, com inscrições abertas no site oficial da prova.

O calendário de corridas da marca em 2024 será encerrado em dezembro, com a inédita Milha Urbana, no dia 15 de dezembro também em São Paulo, no Parque Villa-Lobos. As inscrições já estão abertas, e podem ser feitas no site oficial.



Todos os resultados podem ser conferidos neste link.



New Balance 15K São Paulo 2024 – vencedores da prova

Masculino – 15K

1º. Wilson Alves de Araujo Junior – 48m32s

2º. Rafael Santos de Novais – 48m52s

3º. Edson Amaro Arruda dos Santos – 48m52s

Feminino – 15K

1º. Chiara Mainetti – 54m05s

2º. Mirela Saturnino de Andrade – 56m06s

3º. Milena Toledo – 1h04m52s

Masculino – 7,5K

1º. Justino Pedro da Silva – 23m20s

2º. Ailton Casimiro – 23m57s

3º. Tiago Vieira Silva – 24m30s

Feminino – 7,5K

1º. Maria Fátima Vazquez – 28m22s

2º. Juliana Paula Gomes dos Santos – 29m13s

3º. Marilene de Jesus Ferreira – 29m51s

