Nevasca inesperada na Coreia do Sul causa tragédia, com 5 óbitos confirmados

Na última quarta-feira, Seul foi surpreendida por uma intensa tempestade de neve, que se tornou a terceira mais severa do século a atingir a capital sul-coreana. A histórica nevasca, que começou na quarta e se estendeu até quinta-feira, resultou em cinco mortes e causou significativas interrupções no transporte aéreo e marítimo do país.

Conforme relatado pela agência de notícias Yonhap, com base nos registros da cidade, essa foi uma das mais intensas precipitações desde 1907. Na quinta-feira, a situação era crítica em diversos pontos da Coreia do Sul, onde aproximadamente 140 voos foram cancelados. O Aeroporto Internacional de Incheon, o principal de Seul, registrou atrasos médios de duas horas e teve 15% dos seus voos suspensos, segundo informações do site de monitoramento Flightradar24.

A tragédia deixou um rastro de destruição: dois dos falecimentos ocorreram devido ao colapso de tetos em um campo de golfe e em um supermercado, causados pelo acúmulo de neve. As outras vítimas perderam a vida em acidentes automobilísticos, uma vez que as condições das estradas tornaram-se extremamente perigosas.

Durante o dia, a capital acumulou mais de 40 centímetros de neve. Ainda assim, as autoridades removeram os alertas para neve intensa na região metropolitana ao final do dia. A população local enfrentou o frio com resiliência. “Está nevando muito hoje”, comentou Lee Sook-ja, uma residente de 73 anos, enquanto desfrutava de uma sopa no movimentado mercado de Namdaemun. “O frio é intenso, mas uma xícara quente de sopa de peixe realmente me ajuda a me aquecer.”

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos residentes, turistas aproveitaram o cenário branco para registrar momentos únicos em locais emblemáticos como o palácio Gyeongbok e a praça Gwanghwamun. As imagens aéreas capturadas revelaram uma Seul coberta por um manto branco impressionante, reforçando a magnitude do evento climático que marcou a história recente do país.