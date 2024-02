Neuralink: conheça a empresa de chip cerebral de Elon Musk

Nesta última semana, Elon Musk divulgou que o primeiro paciente humano com o chip cerebral da Neuralink foi capaz de controlar o cursor de um mouse de computador usando seus pensamentos. A informação foi dada pelo bilionário no dia 19 (fevereiro/ 2024) durante um evento no Space na rede social X (antigo Twitter). Elon Musk é o CEO da startup Neuralink, responsável pelo chip, e ainda afirmou que os próximos objetivos da empresa incluem possibilitar que o paciente clique no botão do mouse o maior número possível de vezes. Quando procurada pela agência de notícia Reuters, a Neuralink não forneceu mais detalhes.

Quem é a Neuralink?

A Neuralink é uma empresa fundada pelo bilionário Elon Musk com o propósito de criar “uma interface cerebral generalizada para restaurar a autonomia daqueles com necessidades médicas não atendidas hoje e desbloquear o potencial humano amanhã”. A missão da empresa seria desenvolver interfaces que possam conectar o cérebro humano e computadores. E para alcançar esse objetivo, o foco principal da companhia é o desenvolvimento de um chip cerebral chamado inicialmente de Link capaz de registrar a atividade neural e estabelecer uma comunicação do cérebro com dispositivos exteriores.

Em 2020, a Neuralink já tinha apresentado os avanços de uma versão sem fio do Link. A demonstração da empresa mostrava a funcionalidade do chip implementado em porcos na época. A autorização para a execução de estudos clínicos em seres humanos foi concedida à empresa em maio de 2023 pelo Food and Drugs Administration (FDA), órgão federal relacionado a regulação da área de saúde pública nos Estados Unidos.

Em setembro do mesmo ano, a Neuralink começou a recrutar voluntários para participarem do primeiro ensaio clínico em humanos. E no fim de janeiro de 2024, a companhia realizou pela primeira vez a implantação de um chip cerebral em um ser humano. A empresa não divulgou detalhes do procedimento, mas declarou que o paciente estava bem e que os resultados iniciais eram promissores. Então, recentemente, Elon Musk trouxe a público que o paciente que recebeu o implante do chip “parece ter se recuperado totalmente (…). O paciente é capaz de mover um mouse na tela apenas pensando”.

Como é o chip cerebral da Neuralink?

Atualmente, a Neuralink refere-se ao chip cerebral como N1 Implant. De acordo com a companhia, o dispositivo é composto por uma capa biocompatível hermeticamente fechada, uma pequena bateria carregada externamente por um carregador sem fio, chips e eletrônicos avançados capazes de processar e transmitir os sinais neurais e um conjunto de 1.024 eletrodos distribuídos em 64 fios ultrafinos para registrar a atividade neural. A Neuralink também informa que o implante do chip cerebral é feito por um robô cirúrgico projetado especialmente para esse procedimento.

