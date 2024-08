Netto DJ lança primeiro clipe da carreira após assinar com a ZNEC Produções

Netto, ex-fazenda e DJ, acaba de assinar com o escritório ZNEC Produções, a aposta do DJ é alcançar novos públicos, ser versátil e transitar entre o eletrônico, pop e futuramente no sertanejo. Para selar a nova parceria, Netto lança o single inédito “Gratidão”, para o primeiro videoclipe da carreira, o DJ escolheu gravar nos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, exaltando a beleza e cultura do estado que carrega uma das sete novas maravilhas do mundo.

“Gratidão” como o próprio nome sugere, carrega em sua letra mensagens positivas sobre conseguir agradecer até pelas situações ruins e semear as coisas boas da vida. “Tentei colocar na canção o que eu desejo transmitir para as pessoas ao meu redor, quando escutarem espero que sintam paz e compartilhem bons momentos com os amigos. O clipe foi especial demais, o Rio de Janeiro com certeza é uma das cidades mais lindas do mundo, acredito que combinou muito com a mensagem da música”, comenta Netto Dj.

O DJ já acumula parcerias com renomados artistas reconhecidos na cena eletrônica nacional e internacional, como Dubdogz e Chemical Disco. Netto remixa sucessos de diversos ritmos com as batidas do house mix, fazendo um show animado que contagia todos os públicos. Acompanhe nas redes sociais: https://www.instagram.com/netto.dj/

Esse é o primeiro lançamento nacional do Netto sob gestão do renomado escritório artístico ZNEC Produções, escritório de Zé Neto & Cristiano, responsável também pelas carreiras de Diego & Arnaldo e Bruno César & Rodrigo.