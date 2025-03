Netinho se pronuncia sobre diagnóstico de câncer no sistema linfático

Na noite de terça-feira (25), o cantor Netinho utilizou suas redes sociais para falar pela primeira vez sobre seu estado de saúde, após ser diagnosticado com câncer no sistema linfático. Em uma mensagem publicada em sua conta oficial no Instagram, ele expressou sua gratidão pelas manifestações de apoio que recebeu de amigos e fãs desde que a notícia foi divulgada.

O artista compartilhou seus sentimentos em relação à doença, descrevendo-a como mais um desafio a ser superado. “Muitos amigos e pessoas queridas têm me enviado mensagens, e eu escrevi uma para todos: amigo(a), esse é mais um desafio, de todos que sempre peço a Deus e ele amorosamente me dá”, afirmou Netinho.

Ele também refletiu sobre sua perspectiva em relação aos obstáculos da vida: “Nunca pedi a Deus zonas de conforto, mas sim desafios. Acredito que essas dificuldades nos fazem crescer e evoluir mentalmente. Sou grato a Ele por isso”.

Além disso, o cantor compartilhou informações sobre seu tratamento, mencionando os resultados positivos que tem obtido até o momento: “Está tudo certo comigo, estou em casa e seguirei meu tratamento. Até agora, tive resultados inesperados e extremamente comemorados por toda a equipe médica”.

Netinho finalizou sua mensagem tranquilizando seus seguidores: “Não se preocupe e muito obrigado por sua mensagem. Qualquer pessoa pode passar pelo que estou passando. Estou atravessando mais uma estrela de sal e logo nos veremos. Seja muito feliz”.

A confirmação do diagnóstico foi realizada através de um boletim médico disponibilizado no site oficial do artista. O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após relatar fortes dores nas costas e dificuldades para se locomover.