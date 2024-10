Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art juntos no projeto Samba 90 Graus

Uma noite para ser celebrada, a produção do DVD Samba 90 Graus coloca o segmento em seu devido lugar, entre os grandes! A noite do último dia 17, no Espaço Unimed, em São Paulo, marcou a gravação audiovisual do projeto, que só por ter reunido vocalistas dos grupos Negritude Jr. (Netinho de Paula) , Art Popular (Márcio Art) e Exaltasamba (Chrigor) já valeu o ingresso. O público ainda pode conferir um verdadeiro espetáculo com uma produção impecável, tecnologia de altíssima definição sem perder a alegria do ritmo representado com cores vibrantes. No repertório os maiores sucessos de seus grupos originais e outros tantos que marcaram toda uma geração.

A gravação de Samba 90 Graus teve vários momentos especiais dentre eles, o choro de Netinho de Paula, por estar ao lado dos parceiros Marcio e Chrigor, por estar no palco de uma das principais casas de espetáculo do país e principalmente, vou ver o brilho no olhar de cada pessoa que esgotou os ingressos, e se doou por inteiro para fazer parte de mais este capítulo da vida deles. “O samba merece isso, vocês merecem isso, nós merecemos estar aqui essa noite, que venham muitas outras.” comenta o cantor

O DVD Samba 90 Graus comemora os 30 anos de carreira dos vocalistas e teve origem na turnê lançada em maio deste ano e já vem percorrendo o Brasil. Com esta gravação a ideia é ampliar as apresentações e promete preencher a lacuna dos grandes eventos. Levando o gingado, carisma e entrega que Netinho, Marcio e Chrigor sabem fazer como poucos, afinal o samba é a música do povo.

Com estrutura ímpar de cenário, luz e interação com duração de três horas, o repertório é dividido em cinco blocos com hits atemporais para se viver uma experiência independente da idade. Grandes hits como “Temporal, Cohab City, Pimpolho, Utopia, Beijo Geladinho, Telegrama, Me Apaixonei pela Pessoa Errada”, entre outros clássicos do gênero. O público ganha participação especial ao ecoar junto com os artistas a cada acorde. A famosa frase “Quem não gosta de samba bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé..“, nunca fez tanto sentido diante do espetáculo proporcionado pelo projeto Samba 90 Graus.

Produzido por Tiago Silva (TS Music) e com direção geral de Nescau Cristiano, Samba 90 Graus promete completar uma lacuna nos grandes eventos e levar o gingado, carisma e entrega para cada canto do país.