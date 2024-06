Netflix vai criar espaços de entretenimento e lojas inspirados em suas séries

A Netflix anunciou que vai abrir dois espaços de experiências gigantes no ano que vem, nos Estados Unidos. As chamadas Netflix Houses, que não são exatamente parques temáticos, terão lojas, restaurantes e atividades diversas ligadas às principais franquias do serviço de streaming, entre elas “Bridgerton” e “Stranger Things”.

Segundo o site da Variety, as duas primeiras cidades que receberão as Netflix Houses são King of Prussia, na Filadélfia, e Dallas, no Texas. As instalações serão feitas em terrenos que abrigavam lojas de departamento.

As Netflix Houses serão baseadas em experiências ao vivo anteriores que a plataforma fez para “Bridgerton”, “La Casa de Papel”, “Stranger Things” e “Round 6”. Trata-se de “criar um local inesquecível para explorar suas histórias e personagens favoritos da Netflix além da tela durante todo o ano”, segundo a empresa.

A Netflix, diz a Variety, não vê essas casas permanentes se tornando um novo segmento de negócios significativo. O objetivo na verdade é que elas sirvam como veículos de marketing que convidam os fãs a se engajarem, uma forma de apoiar o negócio principal de streaming por assinatura.

“Imagine dançar com seu parceiro ao som de uma versão orquestral de uma música de Taylor Swift em uma cenário replicado de ‘Bridgerton’, depois virar a esquina para competir no desafio da Ponte de Vidro de ‘Round 6’”, diz a Netflix.

Os espaços terão também restaurantes “com comidas inspiradas em programas da Netflix de todo o mundo”. Vai ser possível ainda passear por lojas que terão “aquela camiseta do Hellfire Club que você sempre quis” de “Stranger Things”.