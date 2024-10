Netflix cria função para usuário salvar e compartilhar cenas favoritas

A Netflix acaba de lançar sua nova função “Moments”, que permite ao usuário salvar e compartilhar com outros assinantes suas cenas favoritas dos produtos disponíveis no streaming.

A novidade está sendo divulgada por meio de uma campanha estrelada por Giancarlo Esposito, 66, Simone Biles, 27, e Cardi B, 32. No vídeo, o ator, a ginasta e a cantora discutem quais são os trechos mais marcantes dos filmes e séries que estão na plataforma.

Veja:

Quando é tão bom que você PRECISA FOFOCAR com alguém. pic.twitter.com/a6plCjOiNw — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 28, 2024

O Moments permite o salvamento direto de cenas específicas na aba Minha Netflix, como também seu compartilhamento em redes como Instagram e Facebook. “É uma maneira perfeita de interagir com seu conteúdo favorito e compartilhá-lo com amigos. Estamos animados para adicionar ainda mais recursos no futuro para ajudar os membros a aproveitar e compartilhar seus momentos favoritos da Netflix”, afirmou a rede à revista Variety.

A nova função já está disponível para celulares iOs. A versão para Android deve ser lançada em breve.