Netflix confirma filme sobre Vini Jr. para 2025

A plataforma de streaming Netflix anunciou a realização de uma cinebiografia sobre o renomado jogador de futebol Vinícius Júnior. Embora a data exata do lançamento ainda não tenha sido definida, a expectativa é que o filme esteja disponível para o público em 2025.

Sob a direção conjunta de Andrucha Waddington e Emílio Domingos, o roteiro do longa-metragem foi desenvolvido por Carolina Albuquerque, Emílio Domingos e Sergio Mekler. A produção executiva conta com a participação de Luísa Barbosa e Renata Brandão, reforçando um time de profissionais experientes e dedicados.

O filme tem como objetivo traçar um panorama abrangente da trajetória de Vini Jr., destacando sua ascensão desde os humildes campos de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, até alcançar o estrelato mundial no Real Madrid. Com acesso exclusivo ao cotidiano do atleta durante um ano inteiro, a equipe teve a oportunidade de capturar momentos cruciais e íntimos da vida pessoal e profissional do jogador.

Entre os episódios marcantes revisitados pelo longa estão a transferência recorde do Flamengo para o Real Madrid quando Vini tinha apenas 16 anos, um marco na história das negociações de jovens atletas. O filme também aborda as adversidades enfrentadas pelo jogador, incluindo os incidentes de racismo que ocorreram tanto dentro quanto fora dos gramados. Esses episódios se tornaram catalisadores para a sua luta constante contra o racismo.

O aguardado lançamento promete não só entreter como também provocar reflexões sobre temas sociais relevantes, reafirmando o compromisso da Netflix em oferecer conteúdos que impactem positivamente a sociedade.