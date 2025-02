Netflix confirma estreia da 5ª e última temporada de Stranger Things em 2025

Após declarações preocupantes dos irmãos Duffer, criadores da aclamada série Stranger Things, sobre a possibilidade de que a quinta e última temporada não fosse concluída a tempo para estrear em 2025, a Netflix se apressou em esclarecer a situação. A plataforma de streaming garantiu aos fãs que o lançamento ocorrerá conforme prometido: “Se você é de um desses fandoms, você vai ser alimentado em 2025”, anunciou a Netflix, acompanhando a confirmação com uma imagem que destaca Stranger Things, além de outras produções como Round 6, Você e Wandinha, todas previstas para novas temporadas no mesmo ano.

Stranger Things, que estreou em 2016, narra as aventuras de um grupo de amigos que se deparam com forças sobrenaturais em sua cidade natal. A sinopse oficial resume: “Quando um garoto desaparece, a cidade toda participa nas buscas. Mas o que encontram são segredos, forças sobrenaturais e uma menina”.

No universo cinematográfico, a Rolling Stone Brasil lançou um especial impresso dedicado aos entusiastas do cinema. A revista traz uma entrevista exclusiva com Francis Ford Coppola, que aos 85 anos celebra o lançamento de seu novo filme, Megalópolis. O projeto, que levou quase quatro décadas para ser concretizado, é descrito pelo cineasta como uma ousadia criativa, que foi financiada por ele mesmo.

Coppola se mostrou inabalável diante das reações mistas à sua nova obra e destacou a influência da cultura brasileira em sua criação: “Alegria”. O especial também inclui conversas com outros renomados cineastas e artistas como Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello, além de um bate-papo sobre trilhas sonoras com o maestro João Carlos Martins.

Além disso, os leitores poderão conferir listas exclusivas contendo os 100 melhores filmes da história — sendo 50 nacionais e 50 internacionais — assim como as 101 trilhas sonoras mais memoráveis do cinema. O material ainda oferece um prévia para o Oscar 2025 e um radar de lançamentos futuros de plataformas como Globoplay, Globo Filmes e O2 Play.

O especial cinematográfico da Rolling Stone Brasil já está disponível nas bancas ou pode ser adquirido na loja da editora Perfil pelo preço de R$ 29,90. Não perca!