Netflix anuncia minissérie sobre a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 1970

A Netflix fez um anúncio significativo nesta terça-feira, dia 25, ao revelar que está desenvolvendo uma minissérie de ficção que abordará a histórica campanha da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 1970. Este torneio foi marcante para o Brasil, que se consagrou campeão ao derrotar a Itália por 4 a 1 na final, tornando-se a primeira equipe tricampeã mundial.

A produção será realizada em colaboração com a O2 Filmes, uma renomada produtora independente do Brasil. Embora a data de lançamento ainda não tenha sido confirmada, a série contará com a participação dos jogadores que integraram o elenco da Seleção na época, além do famoso treinador Mário Jorge Lobo Zagallo.

O enredo da minissérie se concentrará em reviver momentos emblemáticos das partidas do Brasil no torneio, oferecendo uma perspectiva única dos jogadores fora dos gramados. O foco estará nos bastidores e nas histórias dos ícones do futebol, como Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivellino, que foram protagonistas dessa Copa inesquecível.

As filmagens ocorrerão tanto no Brasil quanto no México, país sede da Copa de 1970. Até o momento, os nomes dos atores que interpretarão esses personagens lendários ainda não foram divulgados.

A Copa do Mundo de 1970 é lembrada como um marco na história do futebol brasileiro, tendo consolidado o país como o primeiro a alcançar três títulos mundiais. Durante esse torneio, o Brasil superou equipes de destaque como Tchecoslováquia, Inglaterra, Romênia, Peru e Uruguai antes de garantir a vitória contra a Itália, solidificando sua reputação como uma das maiores seleções de todos os tempos.