Netanyahu demite ministro da Defesa após meses de brigas públicas

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, demitiu nesta terça-feira (5) o seu ministro da Defesa, Yoav Gallant. O cargo será assumido pelo atual titular das Relações Exteriores, Israel Katz -que, por sua vez, cede a chancelaria para Gideon Sa’ar.

As mudanças, que já eram aventadas pela imprensa local desde setembro, ocorrem após meses de rusgas públicas entre o líder e Gallant, um militar aposentado cujas posições moderadas vinham se chocando cada vez mais com a ultradireita que sustenta o governo.

Em um vídeo compartilhado por seu gabinete, Netanyahu creditou sua decisão a “lacunas significativas na condução” do conflito na Faixa de Gaza. “Em meio a uma guerra, é necessário total confiança entre o primeiro-ministro e o ministro da Defesa. Nos últimos meses, essa confiança […] foi prejudicada”, disse.

Gallant, cujo mandato termina oficialmente na quinta-feira (7), fez uma publicação no X minutos depois do anúncio. Embora não tenha comentado a demissão diretamente, ele afirmou que a “segurança do Estado de Israel foi e sempre será a minha missão de vida”.

Figuras da oposição, por outro lado, rapidamente convocaram a população a ir às ruas para protestar contra a demissão, e por volta das 21h desta terça (16h em Brasília) o jornal Times of Israel indicava a presença de milhares de pessoas nas ruas da capital, Tel Aviv, e dezenas em outras partes do país.

Ao veículo, a mãe de um dos cerca de cem reféns que seguem em Gaza, metade dos quais se acredita estarem vivos, afirmou que a saída de Gallant significa que não há mais ninguém para impedir que um acordo de libertação caia por terra.

Entre os assuntos de maior discordância entre o ministro e Netanyahu estavam a condução das ações do Exército israelense na Faixa de Gaza e as negociações de cessar-fogo com o Hamas.

Em agosto, por exemplo, Gallant disse que o objetivo declarado para encerrar a guerra no território palestino, eliminar completamente o grupo terrorista, era irreal. Antes, em julho, ele pediu a formação de uma comissão independente para investigar as falhas de segurança que culminaram com o 7 de Outubro. A ação foi vista como um desafio público a Bibi, como o premiê é conhecido, que rejeita a criação de um inquérito do tipo enquanto a guerra ainda está em curso.

Além das discordâncias políticas entre os dois, Gallant se tornou um problema para a coalizão que mantém Netanyahu no poder -ele é contrário a uma lei que isenta judeus ultraortodoxos do serviço militar obrigatório.

Em junho, o Supremo Tribunal de Israel decidiu que essas pessoas devem ser recrutadas assim como outros israelenses. Se a legislação que cria novas exceções para os ultraortodoxos não for aprovada, parlamentares desse grupo religioso podem abandonar a coalizão de Netanyahu, forçando-o a convocar novas eleições.

Gallant já foi destituído por Netanyahu em uma outra ocasião, em março de 2023, após criticar publicamente a reforma judicial que o governo de ultradireita do premiê buscava promover. Também naquela época a notícia do afastamento motivou protestos em massa, e cerca de um mês depois Bibi recuou, sem que o ministro tivesse nem sequer deixado a função.