Neta Auto chega ao Brasil – De lá para cá

O mundo do automóvel elétrico está cada vez mais dominado pelos chineses. E a principal estratégia dos dirigentes das marcas automotivas para a China chegar à supremacia foi quando, com o apoio governamental, decidiram se especializar em carros carregáveis em tomadas. Além de ter uma mão de obra mais barata, que ajuda a manter os produtos feitos no país asiático com preços mais acessíveis, as marcas chinesas assumiram o comando de fabricantes europeias instaladas na China ou se associaram com elas, com foco na importação de tecnologia para seus próprios veículos. A BYD já tomou conta do universo elétrico do mercado brasileiro, puxando a GWM, a Seres, a Chery e desde o final do ano passado, a nova associação da Omoda com a Jaecoo. Agora, a novata Neta Auto – fundada em 2018 e pertencente ao grupo Hozon New Energy Automobile (um gigante fornecedor global de tecnologia) – anuncia sua chegada ao Brasil, já para este ano. Trará modelos feitos na China e promete construir em breve uma fábrica para produzir em território nacional. Para isso, uma das possibilidades da Neta seria assumir a fábrica da Toyota em Indaiatuba (SP) – a gigante japonesa decidiu concentrar sua produção no Brasil na unidade industrial de Sorocaba (SP). Se a Neta realmente ocupar a unidade que era da Toyota, produzirá carros, em um primeiro momento, sob o regime CKD, com partes vindas da China.

“Tecnologia para todos” e “oferecer veículos elétricos inteligentes acessíveis”. É com esses dois mantras que a Neta Auto desembarca no Brasil. Os objetivos são bastante audaciosos: ser referência entre os veículos elétricos, mantendo-se desenvolvedora, atualizada e com produtos modernos. O nome “Neta” está associado a uma lenda chinesa. Basicamente, ela conta a história de um menino que nunca desiste dos seus sonhos. Segundo Henrique Sampaio, diretor de Marketing e Produto da Neta Auto, o próprio logotipo da nova fabricante mistura os significados de pessoas, árvores, primavera e asas, para retratar uma empresa que materializa sonhos. “O espírito Neta representa uma nova tentativa e exploração da cultura tradicional chinesa na nova era, um compromisso sincero com o valor da tecnologia para todos, sempre defendendo a visão de popularizar os veículos elétricos”, explica Fang Yunzhou, fundador e presidente da Neta Auto.

Com apenas seis anos de existência, a Neta é considerada na China uma startup, e já acumula mais de 400 mil carros vendidos em sua recente história. Resultado de uma estratégia global e um investimento total de mais de 20 bilhões de yuans (cerca de R$ 15 bilhões), a Neta tem mais de nove mil empregados e aproximadamente três mil patentes de tecnologia cadastradas. No ano passado, a Neta superou a marca de 20 mil unidades vendidas fora da China e no primeiro bimestre de 2024, manteve o primeiro lugar entre as startups fabricantes de veículos naquele país. A matriz da empresa fica em Xangai, mas ela tem como uma espécie de segunda sede a cosmopolita Hong Kong – um dos maiores centros financeiros do Oriente –, voltada exclusivamente para as operações fora do mercado chinês.

A Neta já está presente nos cinco continentes habitáveis do planeta, com seis subsidiárias e cinco fábricas operantes, com as próximas unidades já demarcadas no mapa-múndi: Brasil e México. O plano da empresa é estabelecer uma linha de produção no Brasil para abastecer toda a América do Sul. No entanto, antes de abrir a fábrica aqui, a Neta Auto já dará início as suas operações no mercado brasileiro importando carros da China. A marca prevê a abertura de concessionárias nas localidades de maior volume de vendas de automóveis no mercado brasileiro. “Como as vendas no Brasil se iniciam no segundo semestre deste ano, o número de concessionárias nomeadas ainda está crescendo bastante”, garante Sampaio. A empresa chinesa tem sete modelos em seu portfólio, dedicado ao mercado de consumo de massa. A fabricante desenvolveu ainda a “Plataforma Shanhai”, considerada inteligente e segura, e a marca Hozi Technology, para atender às demandas dos usuários e promovendo a acessibilidade à tecnologia avançada. A Neta ainda não confirmou nenhum modelo que deverá chegar ao Brasil, entretanto, dá três pistas com as fotos reveladas em seu material inicial de divulgação no país. O primeiro deles – e o mais aguardado – é o Neta GT. O cupê esportivo de quatro lugares lembra muito o Chevrolet Corvette e chegará para brigar diretamente com o BYD Seal. Já registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), o GT tem baterias de 64 e 74 kWh, com autonomia de 550 a 650 quilômetros vinda de versões de 231 e 462 cavalos de potência. O segundo modelo cotado para o Brasil é o Neta L. Semelhante ao tamanho do Toyota Corolla Cross – com 4,77 metros de comprimento e generosos 2,81 metros de distância de entre-eixos –, o SUV médio conta com uma variante 100% elétrica, com bateria de 68,1 kWh, 231 cavalos de potência e autonomia de 460 quilômetros, e uma híbrida para um alcance total de mais de mil quilômetros e 197 cavalos de potência combinada. E o terceiro veículo cotado para o Brasil é o SUV médio totalmente elétrico Neta X, menor em comparação ao L, com 4,61 metros de comprimento e 2,77 metros de entre-eixos, bateria de 64 kWh, autonomia de quase 510 quilômetros e 163 cavalos de potência.