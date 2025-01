Nestlé Relança Chocolates Surpresa com Novidades Digitais e Sustentáveis

A Nestlé está prestes a reintroduzir no mercado uma nova edição dos chocolates Surpresa, um produto icônico que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990, até ser retirado de circulação em 2003. A expectativa é de que as gôndolas sejam abastecidas com o relançamento entre o final de janeiro e o início de fevereiro deste ano.

O retorno do Surpresa promete acionar a nostalgia entre os millennials, que recordam a emoção de encontrar cartões colecionáveis dentro das embalagens. No entanto, a versão atual trará apenas cartões virtuais, acessíveis por meio de QR Codes. Esta inovação direciona os consumidores para um ambiente digital, onde poderão interagir com imagens de animais em realidade aumentada ou armazená-los na plataforma Roblox.

Uma das principais inovações associadas ao relançamento é o jogo “Mundo Surpresa”, desenvolvido pela Rogue Unit. Nele, os jogadores gerenciam uma fazenda dedicada ao cultivo de cacau, pimenta, açaí e coco, contando com a ajuda de personagens inspirados no lobo-guará, onça-pintada e tucano, que adornam as novas embalagens.

A Nestlé enxerga essa volta como uma chance de apresentar o chocolate às novas gerações. A empresa revelou que recebeu um grande número de solicitações para o retorno do produto. Em uma pesquisa realizada em 2022 pela Folha, o Surpresa foi destacado como o doce mais desejado pelos leitores.

As vendas para varejistas tiveram início no dia 15 deste mês, e os novos tabletes de chocolate contarão com 15 diferentes estampas.

O chocolate Surpresa será confeccionado utilizando cacau sustentável proveniente da iniciativa NCP (Nestlé Cocoa Plan), já adotada na produção de outros produtos da marca como Kitkat e Prestígio. Este compromisso com a sustentabilidade reflete uma preocupação crescente da empresa com práticas agrícolas responsáveis.

A diretora de marketing de chocolates da Nestlé, Tatiana Perri, comentou sobre o relançamento: “Surpresa marcou uma geração com seu sabor único e uma experiência memorável entre 1980 e 2000. Trabalhamos para resgatar essa memória afetiva do nosso público fiel, ao mesmo tempo em que trazemos inovação e interatividade para as novas gerações.”

O desenvolvimento do jogo “Mundo Surpresa” levou em conta princípios da agricultura regenerativa, com visitas realizadas a uma fazenda participante do NCP no Espírito Santo para garantir a autenticidade e responsabilidade ambiental no processo.