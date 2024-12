Neste sábado é Dia D de combate a dengue

Neste sábado o Brasil inteiro está preparado para o Dia D de Mobilização contra a Dengue. A ação, promovida pelo Ministério da Saúde, une esforços de governos e comunidades em todo o país para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Durante todo este sábado, agentes de saúde uniformizados e identificados visitarão casas para orientar a população e ajudar a eliminar criadouros do mosquito. Mutirões de limpeza e atividades educativas também vão acontecer nas comunidades e principais cidades do país.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforça a importância de todas as pessoas ajudarem nessa luta contra o mosquito. “Apenas 10 minutos por semana são fundamentais para conter a proliferação do mosquito e, assim, proteger milhares de vidas. Quero convidar você a ser parte dessa mobilização, pois precisamos redobrar o cuidado com nossas casas e em volta delas. Cerca de 75% dos focos do mosquito estão dentro de casa”, destacou.

Prevenir é simples

Vire garrafas com a boca para baixo, tampe caixas d’água, e troque a água de vasos e pratos regularmente. Quintais e terrenos baldios devem estar limpos, e recipientes como pneus e plásticos devem ser descartados ou armazenados sem risco de acumular água.

Atenção

Se tiver febre alta, dores no corpo ou manchas na pele, procure um médico imediatamente. A luta contra a dengue é coletiva e cada gesto conta.