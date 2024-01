Neste sábado (3) Jota Quest estreia nova tour

Após protagonizar show para 100 mil pessoas na praia do Gonzaga, em Santos (SP), o Jota Quest inicia, neste final de semana, um novo e emocionante capítulo em 2024 com a realização da mais grandiosa turnê de toda a sua história, a “JOTA25 Arenas”.

Este próximo capítulo promete não apenas homenagear o legado de sucesso da banda, mas também elevar a experiência musical a novos patamares, proporcionando aos fãs momentos verdadeiramente inesquecíveis.

O show acontece neste sábado (03/02), na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. O evento tem como convidado especial o DJ EME. Os últimos ingressos estão à venda pelo site jotaquest.com.br/jota25arenas e pontos autorizados.

O público pode adquirir bilhetes com desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento não-perecível na entrada do evento (exceto sal, açúcar e farinha). Já os sócios Clube Opus tem 50% de desconto (limitado a dois ingressos por sócio). Mais informações no serviço abaixo.

Com 25 anos de experiência, o casamento inabalável de Rogério Flausino (vocal), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclado) e Paulinho Fonseca (bateria) se mantém fiel à sua essência sonora, mas também mostra que são capazes de mergulhar em novos horizontes.

Prometendo estremecer as maiores arenas do Brasil, esta tour promete surpreender e emocionar a todos, em uma explosão de criatividade e energia. Cada apresentação será uma verdadeira celebração da incrível história deste quinteto, que conquistou o coração do país.

O Jota Quest é um dos raros grupos que se mantém na ativa e com a mesma formação desde a sua criação. É um time forte, entrosado e que sempre entra em cena para encher o público de alegria e fortes emoções.

Acostumados a cantar sobre amor, superação e otimismo, os mineiros irão para a estrada com a tour “JOTA25 Arenas” provar toda a evolução musical e maturidade artística do grupo, que chega ao mais importante momento de sua carreira.

As primeiras datas confirmadas da “JOTA25 Arenas” são as seguintes:

03/02/2024 – Marina da Glória – Rio de Janeiro/RJ

23/03/2024 – Arena Goiânia – Goiânia/GO

08/06/2024 – Esplanada do Mineirão – Belo Horizonte/BH

15/06/2024 – Allianz Parque – São Paulo/SP

20/07/2024 – Pedreira Paulo Leminski – Curitiba/PR

03/08/2024 – Área externa do Centro de Convenções – Recife/PE

Para consagrar essa jornada, a banda leva para a estrada uma megaprodução que promete uma experiência imersiva de som, luz e imagens. A estrutura, de porte internacional, leva para todo o Brasil a grandeza do DVD “JOTA25 – Ao Vivo”, gravado pela banda em junho de 2023, em pleno estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Diante de 30 mil pessoas e com transmissão ao vivo do canal Multishow e pela Globoplay, a banda contou com o maior e mais high-tech telão já montado em um show nacional (800m² de led), mais de 800 pessoas na montagem, palco de 60m de boca, 1000m² no total, e outros números impressionantes.

“Esta tour será a extensão de um sonho nosso! Nós realizamos um sonho no Beira-Rio e agora vamos tornar esse sonho em algo muito maior. Vamos levar essa celebração da nossa história, da nossa ligação, assim como uma exploração de novos territórios sonoros, para todo o país. Nós nos dedicamos incansavelmente para criar um show espetacular, que reflita o nosso crescimento como artistas, mas que também se conecte profundamente com as pessoas. Estamos mais inspirados do que nunca e mal podemos esperar para compartilhar essa nossa nova paixão com todos vocês”, declarou o frontman Rogério Flausino.

Com produção de alta qualidade, efeitos visuais deslumbrantes, o repertório terá desde os clássicos, que todos amam, até as músicas inéditas do novo álbum “De Volta Ao Novo”, lançado em outubro de 2023.

Esteja pronto para testemunhar a grandiosidade e a paixão do Jota Quest, pois eles se preparam para protagonizar uma turnê que promete entrar para a história da música brasileira.

Para mais informações e atualizações desta gigantesca turnê, siga o Jota Quest nas redes sociais e visite o site oficial da banda em jotaquest.com.br. Prepare-se para uma experiência musical inesquecível que só o Jota Quest pode oferecer.