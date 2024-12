Neste Natal, Whindersson Nunes presenteia fãs com o especial “Efeito Borboleta” no YouTube

O espírito natalino de dezembro chegou, e junto dele, uma novidade especial para os fãs de Whindersson Nunes. No dia 25 de dezembro, o humorista lança a gravação do espetáculo “Efeito Borboleta”, que percorreu grandes metrópoles brasileiras ao longo de 2024. O show levou ao público momentos de humor, emoção e reflexões características desta nova fase da carreira de Whindersson, e agora será eternizado em seu canal no YouTube.

“Efeito Borboleta” combina o humor irreverente e o carisma do comediante, apresentando temáticas inéditas e um toque criativo que o conecta às suas raízes nordestinas. Fortaleza foi uma das primeiras capitais a receber o espetáculo, em um evento solidário que reverteu toda a renda para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ao longo do ano, o show passou por cidades como Curitiba, Goiânia, Manaus, e São Paulo, sempre com sessões lotadas.

O ponto alto da turnê foi em agosto, quando Whindersson gravou a segunda parte do especial em Teresina, sua cidade natal. Mais de 15 mil pessoas lotaram o Estádio Albertão para prestigiar o maior show de comédia já realizado no Brasil. Além disso, a apresentação foi pioneira no estado ao oferecer acessibilidade com tradução em Libras e audiodescrição. Na reta final da turnê, o espetáculo passou por grandes palcos como o Espaço Unimed, em São Paulo, e o Teatro Positivo, em Curitiba.

“Efeito Borboleta” impressionou plateias em locais icônicos do humor e reafirmou a versatilidade de Whindersson, que continua a inovar no cenário artístico brasileiro. Com quase 60 milhões de seguidores no Instagram e 44 milhões de inscritos no YouTube, o humorista segue como um dos maiores nomes do entretenimento nacional.