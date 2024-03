Neste mês de março, Sesc Itaquera conta com atividades gratuitas para todas as idades

Em março o Sesc Itaquera apresenta uma programação variada para crianças com oficinas, shows, espetáculos teatrais e atividades de meio ambiente, todas gratuitas e sem necessidade de inscrição. Também não é necessário ter a credencial do Sesc para participar. Atividades ao ar livre e espetáculos de música e circo fazem a alegria de crianças e adultos de todas as idades.

Um dos destaques da programação é o espetáculo As Histórias de Benê, apresentação bilíngue em português e Libras que conta a história de uma menina que mergulha nos livros e aprende o valor da leitura.

As atividades de meio ambiente, que acontecem com os educadores da unidade, exploram a riqueza natural da unidade e trazem atividades divertidas e educativas para as crianças.

Ações educativas em sustentabilidade - Com 350.000m2, o Sesc Itaquera está inserido numa Área de Proteção Ambiental, que abriga o maior remanescente da Mata Atlântica da zona leste do município de São Paulo, a APA Parque e Fazenda do Carmo. Nesta área, é possível encontrar grande variedade de flora e fauna nativa.

Confira a programação:

Realejo de Histórias

Apresentação que une contação de histórias, música e brincadeiras, parlendas e trava-línguas nesse espetáculo de histórias cantadas e muita participação da plateia.

16 e 17/03/2024, sábado e domingo às 11h

Arte e Natureza: jogos de insetos

Nessa oficina, as crianças, acompanhadas pelos responsáveis, farão a coleta de materiais naturais pela unidade (folhas, pedras, sementes, gravetos) e construirão insetos a partir da própria imaginação.

16 e 17/03/2024, sábado e domingo às 14h

As Histórias de Benê

Esse espetáculo conta de forma bilíngue (português e libras) a história de Benê, uma criança que não gosta de ler e tem dificuldade para se comunicar. Benê então mergulha em um livro mágico e se depara com contos populares de tradição oral disseminados em diversas regiões do Brasil.

16 e 17/03/2024, sábado e domingo às 15h

Arte e Natureza: peixe folha

Essa oficina propõe a construção de um peixe-folha, através de diversas técnicas criativas e utilizando materiais naturais encontrados pela unidade. As crianças, acompanhadas dos responsáveis, terão a oportunidade de soltar a imaginação, inventar bichos e criar um catálogo com as características inventadas.

23 e 24/03/2024, sábado e domingo às 14h

Revoada Cantante

Espetáculo musical dançante para crianças, com apresentação teatral e brincadeiras. As músicas autorais passeiam pelo imaginário da infância Brasil afora para conectar a todos a partir de boas memórias e se reconectar com as crianças que fomos e somos.

30/03/2024, sábado às 15h

Serviço

Todas as atividades com classificação livre e gratuitas

Mais informações: sescsp܂org܂br/unidades/itaquera

Sesc Itaquera

Endereço: Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

Funcionamento: Quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h

Informações: (11) 2523 9200

Acesso: Grátis

Estacionamento: 1.060 vagas

quarta a sábado: R$ 6,00 (credencial plena) e R$ 12,00 (demais públicos)

domingos e feriados: R$ 12,00 (credencial plena) e R$ 24,00 (demais públicos)