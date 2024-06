Neste fim de semana, quadrilhas juninas são destaque da Festa de Santo Antônio de Ribeirão Pires

A 46ª Festa de Santo Antônio chega à sua segunda semana trazendo programação recheada de quadrilhas juninas, shows e outras atrações culturais para a Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires. Com realização da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, o evento promete animar os dias 14, 15 e 16 de junho, com apresentações que valorizam a cultura popular brasileira.

Além das quadrilhas, o público poderá desfrutar de shows de artistas locais. Na sexta-feira (14), a festa começa às 18h, com destaque para a apresentação de Fabrício Ramos e Banda às 19h30. O sábado (15) será reservado para uma intensa programação de danças e quadrilhas. A partir das 12h, o público poderá assistir à “Quadrilha Maluca” do colégio Clarassoti, marcada para as 14h, seguida pela “Edição Sábado com dança EMARP” às 15h. O dia continua com a apresentação do grupo Arte 21 às 18h30 e encerra com o show de Forró do Vital às 20h30.

No domingo (16), o evento retoma as atividades ao meio-dia. Às 18h30, a “Grande Quadrilha” promete ser o ponto alto do dia, reunindo dançarinos para uma celebração tradicional e colorida. A festa termina com a apresentação da dupla Roger e Rogério, às 20h30.

O arraiá junino da Estância não só celebra Santo Antônio, mas também a rica tradição das festas juninas. “As quadrilhas, com suas coreografias típicas e trajes coloridos, são uma forma de manter viva a cultura popular e proporcionar momentos de diversão e integração para toda a comunidade”, destacou o prefeito da cidade, Guto Volpi.

Além das danças, os visitantes podem aproveitar as barracas de comidas típicas, brincadeiras e outras atrações que fazem parte do cenário festivo. A Festa de Santo Antônio de Ribeirão Pires integra o Circuito Religioso da Estância.

Confira a programação:

14/06 – Sexta-feira – 18h às 22h

19h30 – Fabricio Ramos e Banda

15/06 – Sábado – 12h às 22h

14h – Quadrilha maluca do colégio Clarassoti

15h – Edição Sábado com dança EMARP

18h30 – Arte 21

20h30 – Forró do Vital

16/06 – Domingo – 12h às 22h

18h30 – A grande quadrilha

20h30 – Roger e Rogério