Neste domingo, ‘Odessão Festival’ 2024 traz tributo aos Mamonas Assassinas e apoio à causa animal

Neste próximo domingo, dia 09 de junho, a partir das 14h, o Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa, será palco do “Odessão Festival” 2024. O evento beneficente de música e cultura, que terá entrada gratuita, tem como principal objetivo conscientizar para a causa animal e ajudar centenas de pets e protetores independentes da cidade.

Por isso, o ginásio também será ponto de coleta para arrecadação de ração destinada para cães e gatos comunitários ou sob a proteção de voluntários. As rações e sachês arrecadados serão distribuídos para os protetores animais independentes do grupo SOS Animal Nova Odessa.

Para animar o evento, a banda Tributo Mamonas Assassinas vai agitar a galera, além das bandas Purple Dog e THE 900 e do rapper Luizão MC. De acordo com o músico e idealizador do evento, Diego Gomes – que também defende a causa animal –, “nosso evento tem como objetivo fomentar a Cultura e as bandas da cidade, além de ajudar nossos amigos de quatro patas”.

“Essa iniciativa não apenas promove o cuidado e bem-estar dos animais, mas também demonstra o compromisso em apoiar essa importante causa sobre nossos amigos de quatro patas”, destacou o prefeito – e médico veterinário – Cláudio Schooder (o Leitinho).

Para o responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura, Lucas Camargo, a causa do evento é nobre e muito importante. “Devemos ter olhos para os animais também, fazendo nossa parte e ajudando os protetores independentes, que precisam de ração para os animais”, comentou.

O evento contará com apresentação do grupo tributo aos Mamonas Assassinas, das bandas Purple Dog e THE 900 e do rapper Luizão MC, além de praça de alimentação com empreendedores locais, como @tocomfome_salgados e @hotdogdacyn, já confirmados. A programação completa do evento será divulgada posteriormente.

ODESSÃO FESTIVAL 2024