Neste domingo (10) o Papai Noel chegará na Vila Leopoldina

Neste domingo, 10 de dezembro, acontece o Festival de Natal da Vila, na Vila Leopoldina, das 10 às 20h.

Promovido em parceria do Projeto Muído Cultural (itinerante e independente que busca levar arte e cultura para as ruas de São Paulo) e a RBN Eventos / Rede Bons Negócios (empresa que desde 2017 promove festivais de artes, cultura e gastronomia, além de oferecer curadoria gastronômica e ser agência de food trucks), o evento será uma grande celebração para todos durante o dia todo. Além da feira criativa, com expositores dos mais diversos segmentos de artes, moda, papelaria, kids, pets e empório, que permitirá aos visitantes fazer compras de natal enquanto se divertem, o festival ainda terá música ao vivo com bandas dos mais diversos estilos durante todo o dia, jumpee experience com brinquedos infláveis e uma das atrações mais esperadas na época: a chegada do Papai Noel.

Conforme conta a sócia da RBN Eventos, Rejanne Silveira, “é uma oportunidade do ano de adquirir produtos exclusivos e feitos à mão em eventos promovidos pela RBN. Temos artesãos vindos de diversas regiões, ou seja, muitos produtos nem sempre estão prontos para serem vendidos”.

O Festival da Vila tem entrada franca, classificação livre, é pet friendly e acontecerá na altura do número 90 da Rua Carlos Weber. Mais informações em: @rbn.eventos @redebonsnegocios e @projetomuidocultural no instagram.

Serviço

Festival de Natal da Vila – Vila Leopoldina

Data: 10 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: 10h às 20h

Endereço: Altura da R. Carlos Weber, 90 – Vila Leopoldina

Mais informações: @projetomuidocultural @rbn.eventos e @redebonsnegocios