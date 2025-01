Nesta sexta (24), Diogo Nogueira celebra o samba em São Paulo

Esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, Diogo Nogueira chega a São Paulo para se apresentar com seu show que vem rodando todo Brasil. O Clube Atlético Juventus é o local escolhido pelo artista para celebrar a música brasileira com esse espetáculo. Na mesma noite, Ferrugem também subirá ao palco com show completo. Os últimos ingressos estão à venda.

Além de novas leituras para os sucessos de sua carreira, como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, “Clareou” e “Sou Eu”, Diogo traz o samba de roda da Bahia para o palco e o melhor do cancioneiro popular brasileiro. Indo de Arlindo Cruz a Chico Buarque, de Zeca Pagodinho a Tim Maia, tudo começa e acaba em samba!

O repertório do novo espetáculo de Diogo Nogueira abraça e aproxima o público da diversidade dos estilos musicais e sonoridades brasileiras. O artista traz homenagens a mestres da música brasileira com novos arranjos para “Espelho” (João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro), “O Meu Lugar” (Arlindo Cruz e Mauro Diniz), “Primavera” (Cassiano e Silvio Rochael), “Andança” (Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto) e “Aquele Abraço” (Gilberto Gil), entre outras. Também estarão presentes as canções de seu recente lançamento, o álbum de inéditas “Sagrado”.

O set list não será o único ponto forte do evento! Diogo traz, de volta, a dança. Sempre muito presente em seus shows, dentro e fora dos palcos, a dança será celebrada com com coreografias inéditas do balé da companhia de dança Leandro Azevedo – ator, dançarino, coreógrafo e professor. Além de já ter composto a equipe de dança que representou o Brasil nas Olimpíadas de 2008, ele foi tricampeão da Super Dança dos Famosos ao lado de Paolla Oliveira. O show de São Paulo ganhará ainda mais brilho com diversas surpresas que são reveladas durante a apresentação no painel de LED do cenário e com a banda formada por onze músicos: Rafael dos Anjos (Violão e Direção Musical), Henrique Garcia (Cavaco), Julio Florindo (Contrabaixo), Paulo Bonfim (Bateria), Rafael Delgado (Banjo e coro), Gabi D’paula (Coro), Alisson Maninho (Percussão), Wilsinho Baltazar (Percussão), J. Chiclete (Percussão), Marechal (Percussão) e Fabiano Segalote (Trombone).

Serviço:

Local: Clube Atlético Juventus

Endereço: Rua Juventus, 690 – Mooca – São Paulo – SP

Data: 24 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 22h30

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/30032/ingressos-para-diogo-nogueira-e-ferrugem

Sobre Diogo Nogueira

Diogo Nogueira é um dos maiores nomes da música brasileira da atualidade. Filho do lendário João Nogueira, ele canta o samba, a música pulsante, popular e alegre, sinônimo da cultura brasileira. Artista multifacetado, Diogo é cantor, compositor, instrumentista, personalidade da TV e do rádio. Foi indicado ao LATIN GRAMMY por TODOS os seus álbuns e foi vencedor na categoria “Melhor Álbum de Samba” e “melhor canção brasileira” em diferentes anos. Sua discografia rendeu mais de dois milhões de álbuns vendidos, sendo seis CDs de Ouro, três DVDs de Ouro, dois DVDs de Platina e um de Platina Dupla. Completando 15 anos de carreira, Diogo lançou no final do ano passado um álbum gravado ao vivo no Rio de Janeiro, no icônico Pão de Açúcar, chamado “Ao Vivo no Noites Cariocas”, com sucessos populares e clássicos do samba. O trabalho foi amplamente elogiado pelo público, artistas e críticos, confirmando seu lugar como uma grande estrela da música brasileira. Ano passado, Diogo lançou seu oitavo álbum de estúdio, “Sagrado, Vol.1”, com músicas inéditas. Enquanto roda o Brasil apresentando seu novo show, Diogo se prepara para novos lançamentos e assume também o comando de sua carreira artística, com a Orin Produções, produtora que toca ao lado de sua irmã Clarisse Nogueira.