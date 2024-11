Nesta segunda (25), Caixa libera pagamento do Bolsa Família para NIS final 6

A Caixa Econômica Federal iniciou, nesta segunda-feira (25), a liberação da parcela de novembro do programa Bolsa Família para os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 6. O valor básico do benefício é de R$ 600, mas, com a inclusão de adicionais, a média chega a R$ 681,22.

Conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa beneficiará neste mês cerca de 20,77 milhões de famílias em todo o país, resultando em um desembolso total de aproximadamente R$ 14,11 bilhões por parte do governo federal.

O Bolsa Família contempla ainda pagamentos adicionais. As mães de bebês com até seis meses recebem o Benefício Variável Familiar Nutriz, que consiste em seis parcelas de R$ 50 para apoiar a alimentação infantil. Famílias com gestantes ou crianças entre 7 e 18 anos têm direito a um acréscimo de R$ 50. Além disso, um adicional de R$ 150 é destinado a famílias com crianças até seis anos.

O calendário tradicional do programa prevê que os pagamentos sejam efetuados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem verificar as datas exatas e os valores dos repasses através do aplicativo Caixa Tem, ferramenta utilizada para o gerenciamento das contas digitais do banco.

Em casos excepcionais, como os moradores das regiões afetadas por desastres naturais entre abril e junho deste ano no Rio Grande do Sul, bem como em quatro estados — Amazonas, Pará, Paraná e Sergipe — o pagamento foi unificado no dia 14 deste mês. Esta medida abrangeu municípios impactados por enchentes e secas, visando uma resposta mais ágil às necessidades emergenciais dessas localidades.

Uma mudança significativa introduzida pela Lei 14.601/2023 elimina o desconto do Seguro Defeso para os beneficiários do Bolsa Família. Este seguro é direcionado àqueles que dependem exclusivamente da pesca artesanal e que são impedidos de trabalhar durante a piracema.

Adicionalmente, aproximadamente 2,83 milhões de famílias estão sob a regra de proteção em novembro. Essa medida assegura que famílias cujos membros tenham conseguido emprego e melhorado sua renda possam continuar recebendo 50% do valor total do benefício por até dois anos, desde que cada membro da família ganhe até meio salário mínimo. Com isso, o benefício médio para essas famílias está em R$ 372,85.

No que se refere ao Auxílio Gás, não haverá pagamento neste mês. O benefício é distribuído bimestralmente às famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico), com previsão de retomada em dezembro. A legislação vigente estabelece prioridade para mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica na concessão desse auxílio.