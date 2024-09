Nesta quinta tem Big Band Salada Mista no Teatro Santos Dumont

A Big Band Salada Mista, sob a direção do maestro Ogair Júnior, volta a se apresentar nesta quinta-feira (5/09), às 20h, em mais uma emocionante edição da sua célebre Quinta Mista. A apresentação será no Teatro Santos Dumont (Av. Goiás, 1.111), em São Caetano do Sul, com entrada gratuita (sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social do município).

Este projeto, que teve seu início em 2023, oferece ao público uma experiência musical gratuita em toda primeira quinta-feira de cada mês. O repertório inclui composições de artistas como João Bosco, Ivan Lins, Alceu Valença, Chico Buarque, Pixinguinha e Milton Nascimento, entre outros.

A Quinta Mista é fruto de uma colaboração entre a Fundação das Artes, instituição que abriga a Big Band Salada Mista, composta por alunos, ex-alunos e professores da escola, em parceria com a Secretaria de Cultura de São Caetano.

FICHA TÉCNICA

Maestro e direção musical: Ogair Júnior

Piano/teclados: Rodrigo Braga (professor da Fundação das Artes), Beatriz Bacelar, Sarah Moreira, Gabriel Ferreira

Guitarras: Allan Moreno e Rafa Rodrigues

Baixo: Luizito Lopes e Arthur Moraes

Percussão e bateria: Dinho Gebara (professor da Fundação das Artes), Landão Jessé, Matheus Moreira, Nelton Essi (professor da Fundação das Artes) e Daniel Tenes.

Flautas: Tati Santos (professora da Fundação das Artes), Maurílio Duduch Silva

(professor da Fundação das Artes), Tati Bonfim, Isabella Reijani, Adriana Taveira.

Clarinete: Vini Paludetti.

Oboé: Sandra Valéria Calegari.

Saxofones: Mario Checcheto (professor da Fundação das Artes), Jonatas Oliveira, Dernival Júnior, Fátima Saxofone, Cynthia Ramos.

Trombones: Valdir Ferreira (professor da Fundação das Artes), André Serrano, Duda Eber.

Trompetes: Robinho Silva, Rodrigo Ribeiro Coelho, Juan Dantas, Quinzinho Oliveira e Edgar Carvalho.

Cantoras: Isabella Monteiro e Milena Faria

Produção: Joselito Albino e Milena Faria.

Mídias Sociais: Sarah Moreira.

Arquivista: Lariane Azevedo, Gustavo Costa e Gabi Oliveira.