Nesta quinta, prefeitura de Mauá entrega títulos de propriedade para moradores do Jardim Cerqueira Leite

O prefeito Marcelo Oliveira entrega nesta quinta-feira, mais de 200 títulos de propriedade em mais uma etapa de regularização fundiária iniciada em 2021. Até o momento, o Programa Minha Casa Legal da Prefeitura, regularizou 2.148 imóveis e está em negociação com o Ministério da Cidade, o início da regularização fundiária do Jardim Oratório para finalização do PAC Oratório.

O evento desta quinta-feira será realizado a partir das 17h30, no auditório do 10º andar do Centro de Formação de Professores Miguel Arraes. Dessa vez, os beneficiados são moradores do Jardim Cerqueira Leite, que também passou por obras de urbanização, concluídas em 2022, com recursos do PAC do Governo Federal.

Serviço – ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE PARA MORADORES DO JARDIM CERQUEIRA LEITE

Data: 04/07/2024

Horário: 17h30

Local: Centro de Formação de Professores Miguel Arraes

Endereço: Rua Rio Branco, 183, Centro (Acesso pelo Boulevard Cônego Belisário Elias de Souza)