Nesta quarta-feira (12), SP realiza Conferência Estadual do Meio Ambiente

A 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente acontecerá em São Paulo acontece nesta quarta-feira (12) e será realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), em parceria com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e a Universidade de São Paulo (USP). O evento terá como tema “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”.

A cerimônia de abertura contará com a presença de importantes autoridades, como a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; a secretária da Semil, Natália Resende; o presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Thomaz Toledo; e o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior; e poderá ser acompanhada pelo Youtube da Secretaria: Link

Em seguida, a Palestra Master será conduzida pelo subsecretário de Meio Ambiente, Jônatas Trindade, que apresentará a estratégia climática do Estado e contará com a participação do professor Julio Meneghini, titular da Escola Politécnica (Poli) e diretor científico do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RGCI), que contextualizará o panorama das mudanças climáticas em São Paulo.

O encontro tem como objetivo priorizar as propostas que vieram das conferências municipais, organizadas em cinco eixos temáticos: Mitigação, Adaptação e Preparação para Desastres, Transformação Ecológica, Justiça Climática, Governança e Educação Ambiental. O foco será selecionar, com um olhar estratégico de Estado, as 20 propostas mais relevantes para a Conferência Nacional.

O processo de construção das propostas teve início nas conferências municipais, que ocorreram até 26 de janeiro de 2025. Durante essa fase, as cidades puderam elaborar suas propostas para os cinco eixos temáticos e eleger delegados para a etapa estadual.

Na fase estadual, que acontece nesta quarta-feira, serão eleitos até 70 delegados, que terão a missão de levar ao conhecimento e discutir as 20 propostas prioritárias para a Conferência Nacional, marcada para maio, em Brasília, e que promoverá uma ampla discussão em torno de uma política nacional de meio ambiente e clima, com foco na mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Confira a programação do evento

8h – Welcome Coffee

9h – Cerimônia de Abertura

09h50 – Palestra Master

10h40 – Discussão em Grupos

13h – Brunch

14h – Priorização de Propostas

16h – Coffeebreak

16h30 – Eleição de Delegados

19h – Coquetel de encerramento



Serviço:

5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente

Data: Quarta-feira, 12 de março de 2025

Horário: das 8h às 20h

Local: Auditório do Centro de Difusão Internacional – USP,

Endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310, Bloco B, 1º andar, Cidade Universitária – São Paulo/SP

Credenciamento de imprensa: [email protected]

Transmissão da abertura: Link