Neo MBigucci traz um novo modelo de hospedagem para o ABC

Seguindo seu DNA de inovação no mercado imobiliário, a MBigucci apresenta mais um projeto diferenciado, desta vez em área nobre do Bairro Chácara Inglesa, em São Bernardo do Campo/SP, com acesso pelo Km18 da Via Anchieta, principal entrada da cidade.

É o Neo MBigucci, um complexo que integra studios mobiliados (1 dorm.) para locação, amplo lazer (Neo Beach Club) que pode ser usado também para Day Use, serviços de conveniência e espaço para negócios, convenções e eventos. O empreendimento está localizado na Av. das Nações Unidas, 1501/SBC. De acordo com o diretor de Locação da MBigucci, Marcelo Bigucci, o complexo terá vários modelos de uso e deve atrair um público diversificado.

Locação de studios: com área privativa de 29m² a 34m², todas as unidades do Neo são entregues 100% mobiliadas, com armários de cozinha, bancada para home office, gabinete no banheiro, móveis para o quarto, com opção de cama de casal, solteiro ou viúvo. Os studios também são equipados com ar-condicionado, TV (aberta), internet, fechadura digital e cortina blackout. O valor de locação para este mês de inauguração do complexo é de R$ 2.400, já incluso condomínio, IPTU, água, gás e internet. Também é oferecido um kit eletro pago à parte (cooktop de indução, micro-ondas e frigobar). Outras informações sobre o Neo MBigucci: 11 98869-3539.

“A partir de 20/02/2024, iniciamos as locações no modelo convencional (long stay) e em breve também ofereceremos o modelo de curta temporada (short stay) feita por Apps como Airbnb, Booking, TripAdvisor, entre outros”, explicou Marcelo Bigucci. Os locatários poderão usufruir da infraestrutura de conveniência e lazer localizada no térreo, com minimercado, lavanderia, espaço PET, bicicletário, piscina e restaurante. A área conta ainda com quadra de tênis e de beach arena, além de espaço para convenção/eventos locados à parte.

Day Use – O complexo de lazer, denominado Neo Beach Club, está em funcionamento desde dezembro/2023 como Day Use e já recebeu vários eventos. O diretor Marcelo Bigucci explica que o modelo Day Use aberto ao público funcionará aos finais de semana e feriados. Toda organização, bem como agendamento para eventos são realizados por uma administradora terceirizada. O Beach Club dá direito ao uso da piscina, espaço kids, bar temático, restaurante, áreas instagramáveis e música ao vivo. O local conta com estacionamento privativo e serviço de manobrista.

Convenções e negócios – O Neo MBigucci conta também com um grande salão, com lounge e copa/bar, com capacidade para 200 pessoas, para realização de convenções empresariais, encontros de negócios, eventos corporativos e que também pode ser locado para festas, agregando a área externa da piscina comportando cerca de 400 pessoas.

Quadras – Além das atrações do Day Use, o Neo Beach Club conta ainda com locações de quadra de areia para prática e aulas de beach tênis e futevôlei, e quadra de tênis. O espaço possui também churrasqueiras para locação.

Histórico – Totalmente reformado, o imóvel foi comprado pela MBigucci em 2019 e desde então já recebeu cerca de 50 milhões em investimento. Originalmente o local já abrigou algumas das mais famosas redes de hotéis como: Holliday In e Park Plaza, hospedando músicos, atletas e atores famosos.