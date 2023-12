Nem ‘número mágico’ é garantia de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro em 2023

Alcançar os famosos 45 pontos, número considerado “mágico” na crença popular contra o risco do rebaixamento, pode não ser o suficiente no Campeonato Brasileiro de 2023. A atual edição caminha para terminar com uma pontuação alta abrindo o Z4, e cinco times estão na briga para se salvar.

Terminar com 45 pontos, atualmente, significa ter 17% de risco de ser rebaixado -no final de outubro, o valor era 9,7%. O cálculo foi feito pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) com base nas pontuações após a 36ª rodada.

O Bahia, primeira equipe na zona da degola, tem 41 pontos. Goiás, Coritiba e América-MG já estão rebaixados.

Vasco, Santos, Cruzeiro e até mesmo o Corinthians seguem ameaçados. Os times em questão têm 42, 43, 45 e 47 pontos, respectivamente -o clube do Parque São Jorge enfrenta meros 0,04% de risco de cair.

O novo “número mágico” virou 48. Fortaleza e Cuiabá, com tal pontuação, não se preocupam mais com o drama do descenso.

O único ano em que o Brasileirão teve um rebaixado com 45 pontos foi em 2009, com o Coritiba — naquele ano, o Fluminense foi o primeiro a se salvar, com 46. O recorte foi feito a partir de 2006, quando o campeonato passou a ser disputado no formato com 20 times.

Risco de rebaixamento por pontuação

41 pontos: 100%

42: 94,38%

43: 78,09%

44: 49,81%

45: 17,09%

46: 4,03%

47: 0,36%

48: 0%

Risco dos clubes

Bahia: 49,8%

Vasco: 32,6%

Santos: 16,4%

Cruzeiro: 1,1%

Corinthians: 0,04%

Pontuação do primeiro time dentro do Z4 do Brasileirão

2006: 39 pontos (Ponte Preta)

2007: 44 pontos (Corinthians)

2008: 44 pontos (Figueirense)

2009: 45 pontos (Coritiba)

2010: 42 pontos (Vitória)

2011: 41 pontos (Athletico)

2012: 41 pontos (Sport)

2013: 44 pontos (Portuguesa)

2014: 38 pontos (Vitória)

2015: 42 pontos (Avaí)

2016: 43 pontos (Inter)

2017: 43 pontos (Coritiba)

2018: 40 pontos (América-MG)

2019: 36 pontos (Cruzeiro)

2020: 41 pontos (Vasco)

2021: 43 pontos (Grêmio)

2022: 37 pontos (Ceará)